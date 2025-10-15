Ikea vende el frutero más "chic" del mercado: un dos en uno, en madera y por menos de 10 euros
El verdulero consta de dos recipientes fácilmente apilables para ganar espacio en casa
Ikea vende el frutero más "chic" y barato del mercado. Un dos en uno, apilable y en madera. Y lo mejor de todo, como siempre pasa en el gigante sueco de los muebles, es su precio: cuesta menos de 10 euros. Para ser exactos, 9,99.
Es un frutero (o verdulero) doble porque por el mismo precio obtienes un juego de dos cajas de madera. Una es más pequeña y otra más grande para que puedan encajar y apilar a la perfección. De esta forma, organizamos y también ganamos espacio, ya sea dentro o fuera de un cajón o en la despensa de casa.
Por su estética, el frutero de Ikea queda también bien a la vista, en la encimera de la cocina. Esta hecho de pino macizo, un material renovable y duradero que le da un estilo cálido y natural a la estancia. El pino macizo es ligero en comparación con otros tipos de madera, por lo que las cajas son más fácil de transportar. El frutero está diseñado por Elea Nouraud, según recoge la descripción del artículos.
Las medidas son las siguientes: 20 cm de ancho, 15 cm de alto y 23 de largo. Su peso es de 0,75 kilos. Es decir, es ligero y fácil de transportar.
