Lidl te da solo 24 horas para hacerte con la sierra circular más potente por apenas 30 euros

En Lidl, la marca Parkside seduce a todos los aficionados al bricolaje con herramientas a precios inteligentes. Esta semana, la marca ha puesto en oferta su sierra más demandada y a un precio que seducirá a más de un cliente.

A lo largo de los años, la gama Parkside ha sabido conquistar el corazón de los clientes, con, pro ejemplo, herramientas a precios muy asequibles. Y es que Lidl responde muy bien a las necesidades tanto de los aficionados al bricolaje como de los más exigentes. Esta marca se ha convertido en un pilar de los productos no alimentarios de la cadena. Cada semana, las novedades de Parkside causan furor. Los clientes saben que pueden contar con una buena relación calidad-precio.

Los taladros atornilladores inalámbricos han tenido un éxito fulgurante. Han demostrado que el precio no siempre refleja el rendimiento. Lidl presume de la calidad de sus productos. En su página web, la empresa afirma lo siguiente:

"No importa lo que tengas en tu lista de tareas pendientes: nuestra gama cubre todos los proyectos. Desde atornilladores inalámbricos hasta sierras de calar, pasando por soldadores y robots cortacésped. Desde la primera siembra en primavera hasta la última mano durante las heladas invernales: con la variada gama de PARKSIDE, tendrás todo lo necesario para cuidar bien de tu jardín".

Hoy en día, se destaca una herramienta más especializada. Se trata de un taladro atornillador de percusión. Se trata de una sierra circular portátil con control de velocidad variable, para hojas de sierra comerciales y con un mango ergonómico.

El objetivo es simplificar el trabajo sin abarrotar el taller. Así, Parkside sigue innovando para dar respuesta a todas las situaciones. Esta estrategia convierte a Lidl en un serio competidor de las tiendas especializadas. Es una oportunidad única para aquellos que desean equiparse adecuadamente. La marca apuesta por la coherencia con baterías que suelen ser compatibles. De este modo, es posible pasar de una herramienta a otra. Esta herramienta Lidl tiene una oferta flash que dura 24 horas y la puedes conseguir por 31,49 euros.

Esta herramienta cuenta con un control de velocidad variable – velocidad óptimamente adaptable para diferentes materiales como madera maciza, tableros de partículas, plástico y materiales ligeros y conexión para aspiración de polvo externa.

Con este producto de Lidl, la precisión está garantizada. Tanto si el material es blando como resistente, esta herramienta es muy eficaz. Con un precio así, esta herramienta es imbatible. Encarna muy bien la filosofía de Parkside: rendimiento y accesibilidad.

Esto es suficiente para animarle a embarcarse en nuevos proyectos. Los aficionados al bricolaje tienen, por tanto, una buena razón para pasarse por la tienda esta semana.