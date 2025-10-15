El mejor momento del día para comprar el Lidl y tener los alimentos a mitad de precio

Muchos consumidores desconocen que existe un secreto para disfrutar de descuentos espectaculares en Lidl. El secreto reside simplemente en el momento en que se realizan las compras. Este momento puede convertir una visita normal en una auténtica caza de gangas.

Lidl funciona de manera diferente a los supermercados tradicionales. La cadena suele destacar las llegadas limitadas, ya sea para productos alimenticios, textiles o electrodomésticos. Estas ofertas atraen a multitudes.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que también generan un excedente de artículos sin vender que deben salir rápidamente de las estanterías. Es en estos momentos concretos cuando el consumidor tiene la oportunidad de pagar mucho menos.

El mejor momento para aprovechar los grandes descuentos de Lidl suele ser al final del día. A partir de las 18:00 horas, se realiza una selección en las estanterías de alimentación. Esto ocurre ,sobre todo, en las zonas de productos frescos, como la panadería, la carnicería o los productos lácteos. Los equipos pegan entonces etiquetas con descuentos que pueden llegar hasta el 50%. El objetivo es sencillo. La tienda desea vender los productos cuya fecha de caducidad se acerca para evitar pérdidas. Para el cliente, es la garantía de comprar lo necesario para llenar su nevera por la mitad de precio. No faltan pruebas de ello. Muchos consumidores comparten sus hallazgos en las redes sociales, con fotos que lo demuestran.

Cestas de fruta, bandejas de queso o lotes de carne con descuentos espectaculares circulan regularmente por Internet. Estos testimonios confirman que una visita en el momento adecuado realmente permite pagar la mitad del precio en Lidl. Los seguidores de la marca también saben que los lunes y los jueves son dos días estratégicos. Son los días en los que llegan las famosas "ofertas no alimentarias". Ropa, pequeños electrodomésticos o herramientas llegan a las estanterías.

Pero al día siguiente, algunos productos ya tienen dificultades para seducir. Los que quedan en stock pueden beneficiarse de descuentos rápidos, a veces ya el miércoles o el viernes. Llegar al final del día en esos momentos aumenta considerablemente las posibilidades de llevarse un artículo no alimentario a precio reducido.

El domingo por la tarde también es un momento interesante en las tiendas Lidl abiertas. De hecho, antes del cierre, los responsables prefieren liquidar los productos perecederos restantes para preparar la nueva semana.