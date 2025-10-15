Ni Mickey ni princesas: esta es la colección de Disney (pensada para Navidad) que arrasa en Zara Home

Ni Mickey ni Minnie ni princesas. Zara Home acaba de lanzar una nueva colección pensada en la Navidad que ya está arrasando en todas las tiendas de decoración del grupo Inditex. Los nuevos artículos tienen como protagonistas a unos adorables gatitos. Como ya puedes imaginar, se tratan de Los Aristogatos, la película de animación de 1970, que fue dirigida por Wolfgang y Reitherman y producida por Walt Disney Productions.

Con la imagen de "Duquesa", "Marie", "Berlioz" y "Toulouse", los gatos protagonistas de la película, Zara Home vende los artículos indispensables para vestir una habitación. Desde fundas nórdicas y sábanas hasta mantas y cojines. Adorable es la palabra que mejor define esta colección. En ella los famosos dibujos animados de pelo blanco aparecen rodeados de motivos navideños. Con el "Merry Christmas", saliendo del típico calcetín de la chimenea o con notas musicales y cajas de regalo.

Por destacar algunos de estos artículos "cuquis" y sus precios, en la sección de niños de Zara Home puedes encontrar una manta polar por solo 19,99 euros, un cojín con la imagen de "Marie" también por 19,99, una funda nórdica con todos los personajes desde 25,99 y la sábana bajera a juego por 17,99, cojines por 19,99... La reacción de todos los clientes en redes sociales es la misma: "Qué bonito", "Me encanta", "Qué lindo"...

Aunque este es el nuevo lanzamiento de Zara Home, la línea de decoración y hogar de Amancio Ortega también mantiene otros artículos Disney, como los dedicados a Toy Story.

Más allá de los niños

Aunque todavía es octubre, la Navidad ya inunda por completo Zara Home. La empresa de Amancio Ortega acaba de lanzar los primeros productos de su colección, pensada para las fiestas de diciembre. Como todo lo que hace Zara Home, los artículos se caracterizan por su diseño y elegancia. Árboles con luces, adornos, bolas, manteles, guirnaldas, lámparas... Todo parece sacado de la mismísima casa de Tamara Falcó.

Empezando por los árboles de Navidad, la tienda de hogar de Zara tiene auténticas preciosidades. No son árboles convencionales, sino de luz led. En vez de frondosa vegetación, tienen cientos de puntos de luz. Los hay pequeños (de 50 centímetros), para poner encima de una mesa, o gigantes de 250. En función de su tamaño, el precio varía. Así, empieza en algo menos de 50 euros y acaba en los 279.

En la categoría de adornos navideños, hay auténticas joyas. No solo en forma de bolas, sino también de guirnaldas. Zara Home ofrece hasta adornos brillantes para colocar en jarrones que son una auténtica pasada y por menos de 4 euros. Por supuesto, también hay diseños infantiles, con perros y osos. Las bolas rondan los 4 euros, aunque los hay más caros. Hay una espectacular guirnalda luminosa que cuesta entre 29,99 y 59,99 euros en función del tamaño.

Pensando en que las mesas también se visten de Navidad y juegan un papel fundamental en las fiestas, en la nueva colección de Zara Home no faltan los manteles, las vajillas, las servilletas, los posavasos... El verde y el rojo son los colores que mandan.