Sorpresa en Lidl ante el nuevo producto congelado que te soluciona una cena por tres euros (y es saludable)

No tener que complicarse demasiado para hacer la cena es el sueño de todo el mundo. Además de no tener que cocinar demasiado le pedimos a esa última comida del día que sea saludable. El nuevo producto congelado de Lidl cumple todos los requisitos y es un artículo muy recomendado por nutricionistas para incorporar a la dieta.

Las nuevas burguers de salmón congeladas de Lidl han dejado sin palabras a la nutricionista Gema Navarro. Así se lo ha hecho saber a sus más de sesenta mil seguidores en Instagram. Porque esta opción es uno de esos congelados con buenos ingredientes; es decir, sin muchos aditivos. Tiene un 98% de salmón, sal y regulador de acidez (tipo ácido cítrico). Es lo que la nutricionista llama una "lista limpia" porque no tiene harinas, ni azúcares, ni “potenciadores”.

Este producto cuesta 2.99 euros y trae dos hamburguesas. Es una propuesta interesante para la cena porque aporta omega 3, proteína y es muy versátil a la hora de cocinarla. Se puede hacer tanto a la plancha como en la airfryer (ambas opciones saludables). A la hora de completar esta cena es donde se puede meter la mete si se pretende bajar de peso. Si le añadimos queso y pan es más calórica. Sin embargo, acompañada de una ensalda de lechuga o unos bastones de batata es una propuesta equilibrada que se debe tener en cuenta entre quienes siguen planes alimenticios más restrictivos.

"Aprobada como atajo de proteína limpio y práctico", sentencia la nutricionista.

