Adiós al despilfarro, el artículo estrella de Lidl con el que ahorrarás mucho dinero en la peluquería

Ir a la peliquerías es, para muchas personas, todo un lujo. Pero en Lidl quieren que digas adiós al despilfarro con un artículo estrella que te permitirá ahorrar mucho dinero.

Se trata del cortapelo Philips Serie 3000 que tiene la posibilidad de ajustar a diferentes configuraciones de longitud.

Cortapelos. / Lidl

Entre sus características, tiene 90 minutos de funcionamiento con batería; además de 20 posiciones de longitud con dial de precisión (0,5 - 10mm) con una precisión de 0,5 mm entre cada paso.

Además, se adapta bien a la mano y es de fácil mantenimiento. Las luces indican cuando la batería está baja, vacía, llena o cargando. Y tiene una carga rápida en 5 minutos.

Sus cuchillas son autoafilables para un uso sin mantenimiento y te permite definir detalles con la recortadora de precisión acoplable. Además, recorta uniformemente y captura el cabello apretado y sus cuchillas son respetuosas con la piel para un uso cómodo.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este cortapelo tiene un precio de venta recomendado de 34,99 euros, pero en los supermercados Lidl te lo venden con un descuento del 30 por ciento, con lo que se queda en 24,49 euros.