Adiós a la silla con ropa en el dormitorio: la solución más elegante que propone "el nuevo Ikea"

Es una propuesta en bambú y tela que combina con cualquier tipo de decoración

P. T. García

La silla en la habitación que termina llena de ropa es un clásico en todos los hogares españoles. Pese a que cada vez se presta más atención a la decoración, gracias al escaparate de las redes sociales, es compicado tener siempre la casa ordenada y cada cosa en su lugar.

Para falicitar la tarea de tener el dormitorio ordenado, pero sin perder el servicio que da la famosa silla (apoyar ropa y dejar preparadas algunas prendas para el día siguiente) hay uina solución que recomiendan todas las revistas de docoración: el banco zapatero.

Este mueble combina practicidad y diseño para que el cuarto luzca siempre impecable y optimiza el espacio. Sirve tanto para sentarse y ponerse los zapatos, como para apoyar algunas prendas o utilizar la parte baja para colocar aquellos zapatos de uso diario.

El banco de JYSK

El banco de JYSK / JYSK

Un banco con estante muy interesante a nivel calidad-precio lo ofrece JYSK. El modelo VANDSTED cuesta 40 euros y combina el mambú con la tela en tono gris. Ofrece:

  • Almacenamiento ordenado y optimización del espacio.
  • Asiento práctico para ponerse los zapatos.
  • Estética moderna y una línea relajada para el dormitorio.

JYSK es una cadena minorista internacional de origen danés especializada en muebles, descanso y decoración del hogar con diseño escandinavo. Fue fundada en 1979 por Lars Larsen en Aarhus, Dinamarca, y hoy opera más de 3.000 tiendas en 50 países de todo el mundo. 

