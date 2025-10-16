Adiós a la silla con ropa en el dormitorio: la solución más elegante que propone "el nuevo Ikea"
Es una propuesta en bambú y tela que combina con cualquier tipo de decoración
La silla en la habitación que termina llena de ropa es un clásico en todos los hogares españoles. Pese a que cada vez se presta más atención a la decoración, gracias al escaparate de las redes sociales, es compicado tener siempre la casa ordenada y cada cosa en su lugar.
Para falicitar la tarea de tener el dormitorio ordenado, pero sin perder el servicio que da la famosa silla (apoyar ropa y dejar preparadas algunas prendas para el día siguiente) hay uina solución que recomiendan todas las revistas de docoración: el banco zapatero.
Este mueble combina practicidad y diseño para que el cuarto luzca siempre impecable y optimiza el espacio. Sirve tanto para sentarse y ponerse los zapatos, como para apoyar algunas prendas o utilizar la parte baja para colocar aquellos zapatos de uso diario.
Un banco con estante muy interesante a nivel calidad-precio lo ofrece JYSK. El modelo VANDSTED cuesta 40 euros y combina el mambú con la tela en tono gris. Ofrece:
- Almacenamiento ordenado y optimización del espacio.
- Asiento práctico para ponerse los zapatos.
- Estética moderna y una línea relajada para el dormitorio.
JYSK es una cadena minorista internacional de origen danés especializada en muebles, descanso y decoración del hogar con diseño escandinavo. Fue fundada en 1979 por Lars Larsen en Aarhus, Dinamarca, y hoy opera más de 3.000 tiendas en 50 países de todo el mundo.
- Aterriza en Lidl la escoba que deja las persianas exteriores y las ventanas como recién instaladas (y a precio reducido)
- El centro comercial Los Prados desvela sus dos nuevos reclamos en Oviedo: un gran recinto de ocio y una marca líder en su sector
- Muere un hombre de 70 años al precipitarse desde un edificio en Gijón
- Uno de los barrios de moda de Gijón sigue sumando nuevas viviendas: así es la nueva promoción residencial junto al Santa Olaya
- Hallan el cadáver de una mujer en su piso del Carbayedo
- Alarma en Oviedo tras aparecer muerta una mujer de 52 años en su piso del centro de la ciudad
- Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, explica el despido de Paunovic y la vuelta de Carrión: 'El día que la afición diga que Pachuca no está al 100%, nos vamos
- El restaurante asturiano ubicado en una aldea de 13 habitantes (en la que estuvo Mario Casas) que los clientes ponen por las nubes: 'Comida inmejorable y ubicación idílica