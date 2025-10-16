Corre a Lidl, la crema con ácido hialurónico más premiada por menos de 4 euros

Los tratamientos faciales más caros no son siempre los mejores. Y es que en Lidl te venden la crema con ácido hialurónico más premiada por menos de 4 euros.

Se trata de la crema facial hidratante de día con ácido hialurónico de la marca Cien que ha sido galardonada con el premio Victoria de la Belleza 2025, uno de los premios más prestigiosos, según destacan en Lidl.

La crema tiene un precio de 3,99 euros en un envase de 50 mililítros, con lo que es bastante accesible. Eso sí, se trata de un producto exclusivo y por tiempo limitado, ya que solo se podrá adquirir desde el día 20 de octubre hasta el 26, solo una semana para hacerte con este tratamiento.

Crema facial. / Lidl

Los premios Vicoria de la Belleza, como el que ha conseguido esta crema de Lidl, son "el único sello de calidad en el sector de la belleza, cosmética y cuidado personal, basado exclusivamente en la valoración de las cualidades intrínsecas de los productos a través de blind tests con un jurado de 60 consumidores". Destacan que este galardón fue creado en Francia por Monadia –Centro de Calidad de Consumidores- y lleva más de 20 años centrándose en dar voz a los consumidores.

Premios

Estos galardones están presentes en Francia, España y Portugal; y están representados por Global Quality Iberia.