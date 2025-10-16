Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Corre a Lidl, la estantería con la que modernizarás tu salón por menos de 25 euros

Los supermercados de origen alemán tienen una gran variedad de productos de bazar

P. T. García

Si piensas en Lidl seguro que no te vienen a la cabeza muebles sino alimentación o productos de droguería, pero es que los supermercados de origen alemán tienen una gran variedad de productos de bazar y, por supuesto, muebles. Y es que puedes conseguir una estantería con la que conseguirás modernizar tu salón y por menos de 25 euros.

En realidad, hay varias opciones que te dan en Lidl para que puedas elegir en función de tus gustos. Como la estantería de hogar con cuatro compartimentos Livarno Home, que tiene baldas con formas rectangulares donde colocar lo que quieras.

Está hecha de plástico, lo que hace que sea muy ligera pero, por otro lado, muy resistente. Además su montaje es muy sencillo. Una vez colocada, la estantería tiene una capacidad de carga de hasta 125 kilos distribuidos entre sus cuatro compartimentos. Su precio es de 14,49 euros.

Pero si quieres algo más pequeño, también tienes la opción de adquirir la estantería con tres compartimentos y un tablero superior. En esta ocasión es una estantería de madera de tablero de partículas recubierto de melanina, con pies con tachuelas de MDF regulables en altura. En este caso, la estantería te costará 24,99 euros.

Elegancia

Otra opción más elegante y moderna es una estantería Livarno Home de línea minimalista y acabados pulidos en blanco perla. Este mueble tiene tres estantes en madera de tablero de partículas con revestimiento de melanina y patines en la parte inferior para no dañar el suelo. Este último mueble tiene un precio de 21,99 euros.

