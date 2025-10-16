Corre, ya está a la venta el calendario de adviento más viral y por menos de 30 euros

Aunque estemos a mediados de octubre, los calendarios de adviento ya han salido a la venta. Y de entre todos los que se pueden adquirir en España, hay uno que se ha vuelto viral y que ya está disponible por menos de 30 euros.

Se trata del calendario de adviento de la cadena de perfumerías Primor que solo se puede adquirir a través de su página web y que tiene unidades limitadas.

Tal y como explican, este calendario de adviento tiene un precio de 29,95 euros, pero sus productos están valorados en más de 100 euros, donde hay productos en talla venta y miniaturas exclusivas.

Pero, ¿qué tipo de productos puedo encontrar? Pues habrá cosméticos, maquillaje, higiene, producto para el cabello, parafarmacia y perfumes. Un total de 25 productos. Y aunque suelen ser sorpresa, en Primor ya te desvelan seis de ellos:

Sérum Epigenetics 15ml

Revolution Relove Iluminador líquido Glow Up Heaven Sent (tamaño venta)

Lamellar Shine Sérum-Crema Sin Aclarado 200ml

Starnight Eau de Parfum 30ml

Cerave Loción Hidratante para Rostro y Cuerpo 88ml

Airblush Colorete brillo Catrice (tamaño venta)

Eso sí, si lo compras ahora no te llegará de forma inmediata, ya que como explican, los envíos se realizarán en las semanas del 10 y 17 de noviembre.

Sin duda, se trata de uno de los calendarios de adviento mejor valorados por el público, tal y como se puede comprobar en las redes sociales, donde hay muchas reviews de otros usuarios que se hicieron con este calendario en años anteriores. Y es que por el precio que pagas, menos de 30 euros, tienes una buena selección de productos que te sirve, sobre todo, para probar cosas nuevas.

Low cost

Nada que ver con otros calendarios low cost que no merecen la pena gastarse un solo euro, ni con los de las grandes marcas de lujo que, aunque están llenos de productos maravillosos, están al alcance de muy pocas personas debido a su alto coste.