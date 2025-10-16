Un Halloween de miedo, así se prepara Primark para esta celebración
Sin duda cuentan con una gran variedad de productos
Cada día son más los que celebran Halloween y en Primark están totalmente preparados para esta celebración con una gran variedad de productos.
Y es que esta tienda low cost tiene cualquier cosa que te imagines, desde pijamas y sudaderas con imágenes de Pesadilla antes de Navidad o Cocó, una bolsa de agua caliente con la figura de Oogie Boogie o un conjunto de cama de Miércoles Adams.
Pero es que también puedes encontrar un cojín con forma de calabaza con gata o un body para bebé de murciélago. Las calabazas de Halloween también están presentes en objetos de cocina como cuencos, una mantequillera o un ramequín para sopa.
Los cojines de Halloween también son tendencia, ya que además del ya citado de calabaza, también los hay con forma de araña o gato negro.
Ajustados precios
Y lo mejor de todo son sus ajustados precios, para todos los bolsillos, con lo que hace que la celebración de Halloween sea para todos.
- Aterriza en Lidl la escoba que deja las persianas exteriores y las ventanas como recién instaladas (y a precio reducido)
- El centro comercial Los Prados desvela sus dos nuevos reclamos en Oviedo: un gran recinto de ocio y una marca líder en su sector
- Muere un hombre de 70 años al precipitarse desde un edificio en Gijón
- Uno de los barrios de moda de Gijón sigue sumando nuevas viviendas: así es la nueva promoción residencial junto al Santa Olaya
- Hallan el cadáver de una mujer en su piso del Carbayedo
- Alarma en Oviedo tras aparecer muerta una mujer de 52 años en su piso del centro de la ciudad
- Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, explica el despido de Paunovic y la vuelta de Carrión: 'El día que la afición diga que Pachuca no está al 100%, nos vamos
- El restaurante asturiano ubicado en una aldea de 13 habitantes (en la que estuvo Mario Casas) que los clientes ponen por las nubes: 'Comida inmejorable y ubicación idílica