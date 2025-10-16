Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un Halloween de miedo, así se prepara Primark para esta celebración

Sin duda cuentan con una gran variedad de productos

Un Halloween de miedo, así se prepara Primark para esta celebración

Benito Domínguez

Cada día son más los que celebran Halloween y en Primark están totalmente preparados para esta celebración con una gran variedad de productos.

Y es que esta tienda low cost tiene cualquier cosa que te imagines, desde pijamas y sudaderas con imágenes de Pesadilla antes de Navidad o Cocó, una bolsa de agua caliente con la figura de Oogie Boogie o un conjunto de cama de Miércoles Adams.

Pero es que también puedes encontrar un cojín con forma de calabaza con gata o un body para bebé de murciélago. Las calabazas de Halloween también están presentes en objetos de cocina como cuencos, una mantequillera o un ramequín para sopa.

Los cojines de Halloween también son tendencia, ya que además del ya citado de calabaza, también los hay con forma de araña o gato negro.

Ajustados precios

Y lo mejor de todo son sus ajustados precios, para todos los bolsillos, con lo que hace que la celebración de Halloween sea para todos.

