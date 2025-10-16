Un Halloween de miedo, así se prepara Primark para esta celebración

Cada día son más los que celebran Halloween y en Primark están totalmente preparados para esta celebración con una gran variedad de productos.

Y es que esta tienda low cost tiene cualquier cosa que te imagines, desde pijamas y sudaderas con imágenes de Pesadilla antes de Navidad o Cocó, una bolsa de agua caliente con la figura de Oogie Boogie o un conjunto de cama de Miércoles Adams.

Algunos de los productos. / Primark

Pero es que también puedes encontrar un cojín con forma de calabaza con gata o un body para bebé de murciélago. Las calabazas de Halloween también están presentes en objetos de cocina como cuencos, una mantequillera o un ramequín para sopa.

Productos de Halloween. / Primark

Los cojines de Halloween también son tendencia, ya que además del ya citado de calabaza, también los hay con forma de araña o gato negro.

Ajustados precios

Y lo mejor de todo son sus ajustados precios, para todos los bolsillos, con lo que hace que la celebración de Halloween sea para todos.