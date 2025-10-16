Ni Ikea ni Lidl, el mejor árbol de Navidad lo vende Leroy Merlin: casi 2 metros, frondoso y está a la mitad de precio
El elemento estrella de decoración para las próximas fiestas cuesta menos de 30 euros en el gigante del bricolaje
Ni Ikea ni Lidl. El mejor y más económico árbol de Navidad lo vende Leroy Merlin. Mide casi 2 metros, es frondoso y, lo mejor de todo, está a mitad de precio. Cuesta tan solo 29,59 euros y su valor original eran 50,99. Es decir, está rebajado en estos momentos un 41,97%. Eso sí, no se puede comprar en tienda. Se vende exclusivamente en la web.
El árbol en cuestión es un abeto artificial, de hojas de espumillón en color verde, con ramas muy tupidas. Su aspecto es "super natural". Es perfecto para vestir la casa en las próximas fiestas de la Navidad. Viene con soporte metálico.
Ramas flexibles
Según recoge la descripción del producto, sus puntas o ramas, sin plastificante, son flexibles, por lo que no hay peligro para los niños. Todas las ramas vienen atadas en el tronco central y solo hace falta ajustar su posición y orientación. El árbol viene con dos o tres troncos centrales que se unen entre sí. El árbol tiene una medida exacta de 180 centímetros. No viene iluminado.
Tanto en el interior como en el exterior
Leroy Merlin dice que se puede colocar tanto en interiores como exteriores, y ofrece una garantía de tres años a partir de la fecha de compra.
Además de esta oferta, el gigante de la decoración, la construcción, el bricolaje y la jardinería ofrece un amplio catálogo de árboles de Navidad, con precios muy diversos. Los hay verdes, nevados, estrechos, de gran tamaño, minis y hasta iluminados. Puedes ver todos los modelos a través de este enlace.
