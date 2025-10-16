Lidl ya tiene en sus tiendas la acogedora chimenea de salón que no necesita instalación y cuesta menos de 60 euros

¿Qué sorpresas te tiene preparadas Lidl para este otoño? Con esta cadena de tiendas de descuento, tu poder adquisitivo recuperará el colorido esta temporada. Para poder disfrutar de ello, la solución es hacer la compra en Lidl. Sobre todo desde que la cadena por fin acepta vales de comida en sus tiendas. Una auténtica revolución que beneficia a los clientes.

Pero también hay otras sorpresas previstas en el programa. Las buenas ofertas siguen llegando a Lidl para alegría de los bolsillos más modestos.

También hay una gran variedad de productos baratos y con descuento para el hogar. Artículos de decoración, mobiliario o para optimizar el día a día en casa, la cadena de descuento varía sus ofertas para tu hogar. En Lidl encontrarás todo lo necesario para aumentar el atractivo de tu hogar. La marca es conocida por sus gangas y sus productos baratos. Este mes de octubre, vuelve a demostrar que puedes ahorrar dinero e incluso encontrar artículos increíbles que no verás en ningún otro sitio.

Para prepararse bien para la llegada del frío, la marca alemana innova. Este invierno, disfruta del ambiente acogedor de una chimenea con Lidl. La marca te ofrece este modelo 100 % eléctrico más real que la vida misma. Además, calienta tan bien como una de verdad. Te encantará pasar buenos momentos junto a ella y calentarte en un ambiente digno de una cabaña.

Descubre este aparato, tan bonito como eficaz. Con dos niveles de calefacción, este aparato, a la venta en Lidl, difunde un calor suave en sus habitaciones. Su potencia calorífica oscila entre 750 y 1500 W y puede cubrir una habitación de unos 36 m².

Esta chimenea de elegante diseño cuenta además con un termostato digital que s e controla mediante un mando a distancia incluido con el artículo. Así podrás disfrutar del ambiente de una chimenea real con su efecto ·fuego de leña· y dos niveles de calefacción. También puedes utilizarlo simplemente como elemento decorativo en su salón. Es posible admirar su iluminación ambiental sin encenderlo para producir calor. Además, el aspecto de las llamas se puede ajustar en cuatro niveles.

Y es que equipado con una pantalla táctil, este producto SilverCrest de Lidl difunde en las habitaciones un calor óptimo con una precisión de un grado. Su rango de temperatura oscila entre 15 y 35 °C.

También cuenta con un práctico temporizador de hasta 12 horas que te ofrece más autonomía. De este modo, puedes ajustar su encendido o apagado sin necesidad de estar junto a él. Es muy práctico para irse a dormir con tranquilidad o para tener calefacción nada más levantarse.

Con unas dimensiones de 31 x 18 x 52,5 cm y un peso de 5,2 kg, esta chimenea eléctrica encontrará fácilmente su lugar en tu hogar. La longitud de su cable, de unos 180 cm, le confiere un gran radio de acción. Y su precio también es una auténtica ganga, ya que ha bajado de 69,99 a 59,99 euros.