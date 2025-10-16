Romper el huevo de forma horizontal: el gesto para que nunca más se rompa al caer a la sartén

En todas las cocinas, hay una pregunta sencilla que se repite constantemente. Algunas personas se preguntan si hay que romper los huevos en horizontal o en vertical. Este detalle puede parecer insignificante. Pero por fin ha encontrado una respuesta.

Investigadores del prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) han dado por fin una respuesta sobre cómo se deben colocar los huevos. Sus conclusiones, publicadas recientemente en la revista Communications Physics, arrojan luz sobre el tema.

Los expertos han revelado la mejor manera de almacenar y manipular este producto cotidiano. Cuando se rompe un huevo, el reflejo suele ser el mismo. Se sostiene en posición horizontal, se golpea el centro contra un borde y luego se abre la cáscara.

Se ha convertido en un gesto instintivo para preparar una tortilla, un pastel o unos huevos revueltos. Sin embargo, hasta ahora, pocas personas se habían preguntado si esta posición influía realmente en la resistencia del huevo.

Por ello, los científicos decidieron profundizar en el tema y analizar la solidez del huevo en función de su posición. Los experimentos realizados permitieron comprobar la resistencia de los huevos a diferentes alturas y orientaciones. Cuando un huevo cae en vertical, es decir, sobre uno de sus extremos puntiagudos o redondeados, se rompe con mucha más frecuencia. Por el contrario, una caída en horizontal, es decir, sobre su lado más ancho, causa muchos menos daños.

La explicación es sencilla. La zona ecuatorial del alimento permanece más flexible y está mejor diseñada para absorber los golpes. Actúa como un amortiguador natural, capaz de dispersar la energía del impacto.

En la cocina, esto cambia muchas cosas. Cuando se colocan los huevos en una cacerola para cocinarlos, es mejor colocarlos de lado. Esta orientación limita el riesgo de que se agrieten durante la cocción. Esto ocurre especialmente cuando el agua hierve y provoca movimientos bruscos. Lo mismo ocurre al guardarlos en el frigorífico. Si suele utilizar el compartimento vertical para huevos integrado en la puerta, es mejor que reconsidere esta organización.

Una caja plana colocada en un estante estable podría ofrecer mayor seguridad y reducir el riesgo de rotura. Los resultados de este estudio no se limitan a la cocina doméstica. Podrían tener implicaciones para los profesionales del sector agroalimentario. Esto es especialmente cierto en el caso de los responsables del transporte y almacenamiento de los huevos. Muchos supermercados exponen los huevos en posición vertical en sus cajas. Este método podría aumentar las pérdidas debidas a grietas invisibles o roturas durante el transporte.

La investigación no se limitó a la simple caída. Los científicos también sometieron los huevos a pruebas de compresión para determinar en qué momento la cáscara cede bajo la presión. Independientemente de la posición del huevo, siempre se rompe al alcanzar el mismo umbral de fuerza.

Lo que realmente varía es la capacidad de ciertas zonas de la cáscara para absorber la energía de un impacto, como el de una caída. Y esta capacidad sigue siendo significativamente mayor cuando se coloca el huevo en posición horizontal.

Estos descubrimientos ofrecen, por tanto, una guía práctica y científica para quienes desean optimizar el almacenamiento de sus alimentos. Este detalle puede parecer secundario, pero para los aficionados a la cocina y los profesionales, cada precaución cuenta.