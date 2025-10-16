Ni Zara ni Primark, equipa a tus hijos para el invierno por muy poco dinero en Aldi
Desde chaquetas a camisetas básicas a muy buen precio
Si quieres equipar a tus hijos para el invierno, ni Zara ni Primark, en Aldi podrás hacerlo por muy poco dinero.
Y es que a partir del día 18 y hasta el 21 de ocubre, en el supermercado de origen alemán Aldi podrás encontrar desde chaquetas a camisetas básicas a muy buen precio.
Concretamente tienen parkas en tres colores hechas con un material repelente al agua y a las manchas que solo cuesta 14,99 euros. Pero por un poco menos, tendrás chaquetas acolchadas y repelen al agua que, además, tienen detalles reflectantes. Y todo por 9,99 euros.
Además, también puedes encontrar pantalones jogger de pana de material 100% algodón en colores marrón y negro, muy calentitos, por solo 9,99 euros.
Camisetas
Y, por supuesto, tampoco faltan en Aldi las camisetas básicas de manga larga en cinco colores y 100% algodón, en las que el pack de tres te sale por 7,99 euros.
