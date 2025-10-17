Aterrizan en Lidl las botas de senderismo impermeables ideales para ir de ruta o para la ciudad

Llega el otoño, un momento para disfrutar del senderismo. Pero para hacer caminatas no podemos ir con un calzado normal, porque al final nuestros pies lo acabarán sufriendo. Así que hay que hacerse con una buenas botas de trekking para ello. Sin embargo, este tipo de calzado tiene un precio bastante elevado. Afortunadamentre, Lidl ha salido en nuestra ayuda con unas botas ideales para hacer rutas o, incluso, para la ciudad, por un precio increíble.

Botas. / Lidl

Y es que estas botas, que son tanto para hombre como para mujer y niños, está hecho de piel de curtidurías certificadas por LWG y además es impermeable gracias a la membrana TEX incorporada.

Su material exterior es de piel de alta calidad para una comodidad agradable y cuenta con elementos decorativos reflectantes de 3M Scotchlite. Por si fuera poco, su suela exterior cuenta con entresuela de EVA amortiguadora.

La plantilla, por su parte, es moldeada y extraíble; y cuenta con acolchado cómodo en el borde de la caña.

Precio

¿Y cuánto pagarías por todo esto? Pues seguro que mucho dinero, ya que este tipo de botas no suelen ser nada baratas. Sin embargo, en Lidl tienen un precio de 17,99 euros