Lidl comienza a vender el papel de invierno para tus ventanas que sube dos grados la temperatura de tu casa

Las buenas ofertas en Lidl siguen llegando al final del invierno. Con la vuelta del frío, la prioridad es encontrar soluciones para entrar en calor. Porque antes de que llegue la primavera, el tiempo ha decidido que volvamos a ponernos nuestros abrigos y chaquetas de temporada. En Lidl encontrarás los mejores productos a precios bajos para estar abrigado tanto fuera como dentro de casa.

Las buenas ofertas se multiplican en Lidl para satisfacer todos los bolsillos. y es que a empresa alemana también saca a relucir referencias imprescindibles para terminar el invierno por todo lo alto. Quizás lo hayas notado, pero las temperaturas han vuelto a bajar. Esto obliga a muchos hogares a volver a encender la calefacción. Para mantener tus habitaciones a una temperatura agradable sin que se disparen sus facturas, existe una solución económica.

Lidl te ofrece este producto dos en uno. Se trata de una persiana enrollable capaz de bloquear la luz del día y el frío del exterior. Fácil de instalar, esta persiana, disponible en varios colores, se acopla a las ventanas en un abrir y cerrar de ojos gracias a su riel de montaje para una instalación rápida. No es necesario taladrar ni atornillar, por lo que no hace falta ser un experto en bricolaje para colocarla en sus ventanas.

Fabricada con un tejido grueso 100 % poliéster, protege eficazmente sus habitaciones de las temperaturas exteriores. Y esto, independientemente de la estación del año. En invierno, esta cortina ofrece protección térmica contra el frío gracias a su revestimiento ahorrador de energía. Y en verano, lo mismo. Esta vez, su parte trasera reflectante con revestimiento termoaislante crea una barrera contra el calor, al tiempo que oculta los rayos del sol.

Una vez más, te permitirá ahorrar en su factura de electricidad al reducir los costes relacionados con el aire acondicionado. Para accionarlo, utiliza su tirador lateral, que se puede instalar a la derecha o a la izquierda, según le convenga. En cuanto a su anchura, es ajustable hasta 4 centímetros a cada lado para adaptarse a sus ventanas.

En resumen, se trata de un producto imprescindible que Lidl le ofrece a un precio realmente irrisorio. Encuentre este producto, aprobado por los clientes de la cadena de descuento, por 9,99 euros.

Más barato, por 5,99 euros, podemos encontrar en Lidl una película de protección para ventanas, que reduce la radiación ultravioleta y aisla. Se trata de una lámina autoadhesiva de aluminio espejado para ventanas, puertas de balcones y otras superficies acristaladas planas.