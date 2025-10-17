Lidl empieza a vender las tijeras eléctricas para arreglar tus plantas o setos este otoño (y por menos de 15 euros)

Las buenas ofertas continúan en Lidl con la llegada del otoño. Aunque los días se acorten, las promociones siguen estando a la orden del día. En este momento, en la cadena de tiendas de descuento, los precios bajos son los protagonistas y tu poder adquisitivo sale ganando. La marca invita a sus clientes a aprovechar una avalancha de buenas ofertas para afrontar la nueva temporada con total tranquilidad.

¿Qué te parece renovar tu armario para afrontar los primeros fríos con estilo? En Lidl encontrarás todo lo necesario para renovar tu armario y el de toda la familia sin arruinarte.

Y eso no es todo, porque Lidl también destaca en muchos otros ámbitos. La marca alemana ofrece además una amplia selección de artículos para convertir tu hogar en un refugio cálido y acogedor, ideal para la temporada. Con miles de referencias y precios cada vez más atractivos, se impone como una dirección imprescindible para hacer realidad todos sus proyectos. Incluido el de cuidar su jardín este otoño.

De hecho, tras los días soleados del verano, no se puede dejar que sus espacios verdes se echen a perder. El otoño es una estación clave que requiere una atención especial para preparar tu jardín para afrontar el invierno.

Es el momento ideal para limpiar, podar, proteger las plantas sensibles y enriquecer el suelo, con el fin de garantizar un buen rebrote en la primavera siguiente. Para realizar todos los trabajos necesarios, es fundamental contar con el equipo adecuado. Eso es lo que ofrece Lidl con su famosa gama Parkside, y en particular con estas tijeras de podar eléctricas inalámbricas.

Se trata de una herramienta de jardinería compacta y práctica, diseñada para facilitar la poda de plantas, árboles y arbustos, como los rosales. Alimentada por una batería de iones de litio de 4 V, esta herramienta combina manejabilidad y eficacia para realizar las tareas habituales.

Sin cables, tiene una autonomía de 25 minutos de uso continuo, lo que equivale a unas 500 cortes en condiciones óptimas. En cuanto al rendimiento, estas tijeras eléctricas de Lidl garantizan cortes de 14 mm de diámetro en tallos tiernos. Y de 12 mm en el caso de madera más dura.

Su punto fuerte es su peso pluma de 638 g, que facilita su manejo y resulta ideal para personas con dolores articulares. Esta manejabilidad se ve reforzada por su mango SoftGrip, que mejora su ergonomía.

Su cuchilla bypass de acero es desmontable y reemplazable, lo que garantiza un fácil mantenimiento. Además, prolonga la vida útil de esta herramienta, que también cuenta con un sistema de doble seguridad con interruptor.

Se vende con sus accesorios, que incluyen un cable de carga USB-C para recargar la batería, una llave de desmontaje y una funda protectora para la hoja.

Por último, su precio también juega a su favor. Lidl vende actualmente estas tijeras de podar Parkside con un descuento del 25 %, lo que hace que pasen de 19,99 a 14,99 €euros Los jardineros aficionados o experimentados no podrán dejar pasar esta buena oferta.