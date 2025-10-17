Llega a Lidl la freidora de aire de gran capacidad a un precio sin competencia
Un producto de marca reconocida
La freidora de aire se ha convertido en uno de los elementos imprescindibles de la cocina, sobre todo por lo poco que consume y su reducido precio. Sin embargo, la mayoría de las freidoras de aire tienen una capacidad muy limitada, a diferencia de la que ha llegado a Lidl que además tiene un precio sin competencia.
Estamos hablando de freidora de aire de la marca Tefal que cuenta con una capacidad de 4,2 litros y 1.400 watios de potencia, convirtiéndose en la solución saludable para una fritura crujiente todos los días.
Y es que esta freidora de aire fríe, asa, asa a la parrilla y hornea tus comidas favoritas con poco o nada de aceite. Además, la tecnología Air Pulse de esta freidora de aire caliente crea un flujo de aire ciclónico que asegura una cáscara irresistiblemente crujiente.
Con ella podrás disfrutar de una gran variedad de platos sin mucho esfuerzo gracias a la temperatura regulable y al temporizador de 60 minutos. Y su exclusivo sistema de cestas ofrece una gran capacidad en un diseño compacto y moderno. También puedes ahorrar hasta un 70% de energía con la freidora de aire caliente de Tefal en comparación con los hornos convencionales con clase energética A.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta freidora de aire de Tefal tiene un precio de venta recomendado de 89,99 euros, pero en los supermercados Lidl te la venden con un descuento del 30 por ciento, con lo que se te queda en 62,99 euros, todo un chollo.
