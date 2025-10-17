Llega a Lidl el taladro potente y sin cables que todo manitas necesita por menos de 40 euros

Si te consideras todo un manitas no puedes perderte el taladro que acaba de llegar a Lidl, potente y recargable, que cuesta menos de 40 euros.

Se trata del taladro atornillador Parkside de 12 V con batería y cargador que es ideal para taladrar en madera, metal y plástico, así como para atornillar. Tiene un engranaje de 2 velocidades con velocidad regulable sin niveles y parada rápida.

Taladradora. / Lidl

Además, cuenta con una potente batería de iones de litio de 12 V (2,0 Ah) y tiene19 niveles de par de apriete preseleccionables y ajuste de taladro adicional. Además, hace un cambio rápido y sin herramientas entre las funciones de taladrado y atornillado.

Su portabrocas es de sujeción rápida de metal extraíble con liberación rápida y cuenta con un diseño compacto para un manejo óptimo y para trabajar por encima de la cabeza. Su porta-puntas es magnético integrado en el husillo, además de tener la parada rápida del husillo (bloqueo del husillo).

Tiene un indicador de estado de la batería de 3 niveles en la herramienta, además de iluminación LED integrada para la pieza de trabajo. Su empuñadura es antideslizante Softgrip e incluye accesorios en una práctica caja de almacenamiento.

Su tiempo de carga es especialmente rápido, unos 60 minutos y es compatible con todos los dispositivos de la serie PARKSIDE X 12 V Team.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio ya que la puedes comprar en Lidl por 37,99 euros.