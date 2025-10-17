Llega a Lidl el taladro potente y sin cables que todo manitas necesita por menos de 40 euros
Un producto top de los supermercados
Si te consideras todo un manitas no puedes perderte el taladro que acaba de llegar a Lidl, potente y recargable, que cuesta menos de 40 euros.
Se trata del taladro atornillador Parkside de 12 V con batería y cargador que es ideal para taladrar en madera, metal y plástico, así como para atornillar. Tiene un engranaje de 2 velocidades con velocidad regulable sin niveles y parada rápida.
Además, cuenta con una potente batería de iones de litio de 12 V (2,0 Ah) y tiene19 niveles de par de apriete preseleccionables y ajuste de taladro adicional. Además, hace un cambio rápido y sin herramientas entre las funciones de taladrado y atornillado.
Su portabrocas es de sujeción rápida de metal extraíble con liberación rápida y cuenta con un diseño compacto para un manejo óptimo y para trabajar por encima de la cabeza. Su porta-puntas es magnético integrado en el husillo, además de tener la parada rápida del husillo (bloqueo del husillo).
Tiene un indicador de estado de la batería de 3 niveles en la herramienta, además de iluminación LED integrada para la pieza de trabajo. Su empuñadura es antideslizante Softgrip e incluye accesorios en una práctica caja de almacenamiento.
Su tiempo de carga es especialmente rápido, unos 60 minutos y es compatible con todos los dispositivos de la serie PARKSIDE X 12 V Team.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio ya que la puedes comprar en Lidl por 37,99 euros.
