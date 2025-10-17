Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las ollas de hierro fundido más buscadas llegan a Lidl: de gran capacidad y por menos de 13 euros

Desde hace unos meses se han puesto muy de moda un tipo de ollas de cocina que destacan, sobre todo, por su versatilidad, ya que pueden utilizarse tanto en vitrocerámica como en el horno. Se trata de las ollas de hierro fundido que han llegado también a Lidl con una gran capacidad y un precio inmejorable, menos de 13 euros.

Se trata de una olla de hierro fundido con un diámetro de 17 centímetros y un litro de capacidad que sirve, incluso, para las cocinas de inducción. Lo mejor de todo es que tiene una distribución homogénea del calor y muy buena retención del calor.

Además, cuenta con un revestimiento esmaltado duradero y de fácil cuidado en el interior y en el exterior. Y en el caso de que quieras usarla en el horno, aguanta hasta una temperatura de 240 °C.

Además, cuenta con el sistema Drop: en los puntitos de la tapa se acumula el jugo del asado formando gotas, de forma que el asado se rocía continuamente. De esta forma, los asados quedan más jugosos y especialmente aromáticos.

Precio

Pero sin duda lo mejor de todo es su precio porque este tipo de ollas de hierro fundido suelen ser muy costosas. Sin embargo, en los supermercados Lidl puedes hacerte con una de ellas por 12,99 euros, todo un chollo.

