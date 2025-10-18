Adiós al goteo en el lavabo: Lidl saca un elegante grifo que compite con los de alta gama (y a precio reducido)

Chof, chof, chof. Ese sonido pausado, pero constante, que pone nervioso a cualquiera en casa. Un grifo gotea. Y la solución, casi siempre, pasa por cambiar el elemento del lavabo o del fregadero. Pero tampoco vale cualquier grifo, máxime si no se quiere que al poco tiempo vuelva a gotear. Los fontaneros siempre advierten de que en cuestión de grifos el modelo influye mucho. Y, por lo general, no merece la pena arreglar un grifo estropeado.

Por otro lado, está la cuestión de la estética. Muchas familias quieren buscar un grifo elegante, que quede bien con el conjunto de su lavabo y de su baño, o de su fregadero y su cocina. Y a veces no es sencillo. Lidl ha sacado ahora una oferta que puede dar la solución a los hogares que tengan este problema. Y a un precio reducido.

La oferta del grifo

Se trata del Schütte Grifo monomando, que aparece en la tienda online de Lidl con una valoración media de 4,5/5 por parte de los clientes y un 88 % de recomendaciones, según las opiniones verificadas. Este respaldo del usuario final sugiere buen rendimiento y relación calidad-precio en el día a día.

En cuanto a prestaciones, se describe como un mezclador monomando de marcha suave, con cartucho reemplazable y sellos cerámicos duraderos, pensado para un control preciso del caudal y de la temperatura. Es decir, el mando único regula con facilidad tanto el flujo como la mezcla de agua fría/caliente, reduciendo vibraciones y ruidos gracias al cartucho silencioso.

El precio del grifo

La oferta de Lidl para este modelo es especialmente llamativa: figura con un descuento del 19 %, pasando de 45,99 € a 36,99 €. Este recorte sitúa al monomando de Schütte en una franja de precio muy competitiva frente a otros grifos de entrada de gama alta con cartucho cerámico, y facilita una renovación económica del baño o del lavabo sin renunciar a un cuerpo sólido y un manejo fluido.

A ello hay que añadir su acabado en color negro, que destacan muchos de los compradores. Eso puede hacerlo idóneo para diseñor modernos de baños. Algunas de las reseñas: