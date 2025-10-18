Adiós al goteo en el lavabo: Lidl saca un elegante grifo que compite con los de alta gama (y a precio reducido)
Chof, chof, chof. Ese sonido pausado, pero constante, que pone nervioso a cualquiera en casa. Un grifo gotea. Y la solución, casi siempre, pasa por cambiar el elemento del lavabo o del fregadero. Pero tampoco vale cualquier grifo, máxime si no se quiere que al poco tiempo vuelva a gotear. Los fontaneros siempre advierten de que en cuestión de grifos el modelo influye mucho. Y, por lo general, no merece la pena arreglar un grifo estropeado.
Por otro lado, está la cuestión de la estética. Muchas familias quieren buscar un grifo elegante, que quede bien con el conjunto de su lavabo y de su baño, o de su fregadero y su cocina. Y a veces no es sencillo. Lidl ha sacado ahora una oferta que puede dar la solución a los hogares que tengan este problema. Y a un precio reducido.
La oferta del grifo
Se trata del Schütte Grifo monomando, que aparece en la tienda online de Lidl con una valoración media de 4,5/5 por parte de los clientes y un 88 % de recomendaciones, según las opiniones verificadas. Este respaldo del usuario final sugiere buen rendimiento y relación calidad-precio en el día a día.
En cuanto a prestaciones, se describe como un mezclador monomando de marcha suave, con cartucho reemplazable y sellos cerámicos duraderos, pensado para un control preciso del caudal y de la temperatura. Es decir, el mando único regula con facilidad tanto el flujo como la mezcla de agua fría/caliente, reduciendo vibraciones y ruidos gracias al cartucho silencioso.
El precio del grifo
La oferta de Lidl para este modelo es especialmente llamativa: figura con un descuento del 19 %, pasando de 45,99 € a 36,99 €. Este recorte sitúa al monomando de Schütte en una franja de precio muy competitiva frente a otros grifos de entrada de gama alta con cartucho cerámico, y facilita una renovación económica del baño o del lavabo sin renunciar a un cuerpo sólido y un manejo fluido.
A ello hay que añadir su acabado en color negro, que destacan muchos de los compradores. Eso puede hacerlo idóneo para diseñor modernos de baños. Algunas de las reseñas:
- "Se ve muy bien, simple pero efectivo, nos sorprende positivamente el enchufe automático. Abrir/cerrar con la punta de un dedo. Muy agradable. Los productos caros no ofrecen eso en primer lugar".
- "Buen producto elegante. Estoy muy satisfecho. Compré accesorios caros en otro lugar porque el negro siempre es muy caro. Probé este producto ahora. Espero que dure más... Lo estoy disfrutando por ahora".
- "El precio es razonable para el producto, el color negro está muy bien hecho y en general lo puedo recomendar. Schütte es una muy buena marca por poco dinero"
- Irrumpió dando patadas al aire: la pareja del ganadero asesinado en Ribadesella tuvo que recibir asistencia psiquiátrica por este episodio
- Tres mil alumnos desembarcarán en Oviedo para 'reactivar' esta zona: lo que opinan los vecinos sobre la llegada de la Universidad Alfonso X al Calatrava
- Una enorme cadena de perfumerías aterriza en Oviedo: el lugar donde se ubicará la primera tienda de la marca en Asturias
- Veljko Paunovic, a fondo con LA NUEVA ESPAÑA: 'Quizás mi carácter no les encajaba, pero me quedo con lo bueno: mi etapa en Oviedo ha sido de película
- Aterriza en Lidl la escoba que deja las persianas exteriores y las ventanas como recién instaladas (y a precio reducido)
- Tragedia en Oviedo: aparece muerto un joven de 22 años en un edificio okupa
- El Willy Wonka de la miel: la original iniciativa de un apicultor asturiano para poner su pueblo 'en el mapa' y dar a conocer su oficio
- El bar de carretera más singular de toda Galicia: comes en la cocina (junto a los fogones de Montse) con un menú casero de tan solo 14 euros