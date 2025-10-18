Adiós al táper: el invento "a prueba de fugas" que todo el mundo se lleva a la oficina

Cargar con el táper para ir a la oficina es un práctica que llevan a cabo muchos españoles. Hace unos meses, al clásico recipiente cuadrado de cristal (material más conveniente para contener alimentos) se ha sumado otro que gana adeptos cada día por su practicidad. Además, ocupa poco espacio. Se trata del tarro o cápsula para ensaladas.

Este producto, aunque está pensando para esas mezclas más veraniegas que no precisan calentarse, es una propuesta versátil. Se trata táper con forma de tarro en el quer se meten los ingredientes por la boca y se cierra con una tapa a rosca. Sin embargo, luego dispone de una ventana en un lateral para abrirlo y comer fácilmente su contenido. Las firmas que lo venden dicen que el tarro está preparado "a prueba de fugas".

En internet, es fácil encontrarlo en los vídeos de creadoras de contenido que muestran a sus seguidores cómo preparan su alimentación saludabe para ir a la oficina. Es común ver como ponen la capa de lechuga, garbanzos o quinoa, le añaden trozos de pollo o atún, aceitunas, pimientos, queso... las opciones son infinitas. Además, dispone de un cuenco a parte pera el aliño. "Este diseño inteligente te permite mantener tu aderezo de ensalada separado de tus verduras hasta que estés listo para comer, asegurando que tu ensalada se mantenga fresca", reza la descripción del producto.

Ojo con calentar la comida en el táper

Este tipo de tarros están pensados para ensaldas y preparaciones que no requieren calentar. "Nunca calientes tu comida en un envase de plástico". Así lo advierte Carlos Dorado, experto en nutrición clínica avanzada y nutrición deportiva. A través de un vídeo en sus redes sociales, el especialista @carlos.muyfit explica las consecuencias negativas que tiene para nuestra salud meter en el microondas un táper de plástico. Y se trata de una acción muy frecuente tanto dentro como fuera de casa.

"Un estudio encontró que al recalentar arroz en plástico se liberan entre 8.000 y 18.000 nanogramos por litro de BPA y con carne, entre 6000 y 14000 nanogramos por litro", desvela. Y ahora lo que te preguntarás es qué es el BPA. El nutricionista, con más de 200.000 seguidores en Instagram, lo aclara: "Es una sustancia química que puede alterar tus hormonas, afectar la tiroides y el metabolismo e incluso está relacionado con problemas de fertilidad y cáncer". Casi nada. "Y todo esto por un simple recalentado", agrega.

Batch Cooking para comer sano y sin estrés diario

Cocinar dos horas y comer durante los siete días de la semana. Esta es la carta de presentación del Batch Cooking, un método de organización que durante los últimos años se ha puesto de moda entre las personas que, por su ajetreado tren de vida, no pueden pararse a cocinar todos los días.

El objetivo del Batch Cooking no es otro que dedicar un par de horas durante el fin de semana a preparar los platos para toda la semana: de lunes a viernes.