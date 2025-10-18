El aparato de cocina de moda que Lidl pone a tiro de todo el mundo: gran oportunidad para comprar freídora de aire

Cada vez quedan menos cocinas en España que no cuenten con una. La freidora de aire se ha contado en gran aliada para numerosas familias. Su versatilidad y comodidad, además de las opciones para hacer una cocina más saludable y con menos aceite y grasa, hacen que este electrodoméstico se haya convertido en poco menos que un imprescindible para muchos. Y ahora hay una oportunidad para hacerse con una a buen precio.

Lidl tiene en oferta una freidora de aire Tefal de 4,2 litros y 1.400 W que destaca por su buena capacidad, diseño compacto y precio competitivo. Este pequeño electrodoméstico permite cocinar alimentos crujientes por fuera y tiernos por dentro con muy poco o nada de aceite, lo que la convierte en una alternativa más saludable a las freidoras tradicionales. La marca Tefal, especializada en tecnología de cocción sin grasa, garantiza un funcionamiento uniforme gracias a su sistema de circulación de aire caliente de alta velocidad.

La rebaja de Lidl

El modelo ofertado por Lidl cuenta con una capacidad total de 4,2 litros, suficiente para preparar raciones para varias personas, y dispone de una potencia de 1.400 W, que asegura un calentamiento rápido y un cocinado eficiente. Su panel digital con pantalla táctil incluye 8 programas automáticos para distintos tipos de alimentos —patatas fritas, carne, pescado, verduras o repostería—, lo que facilita su uso incluso para quienes no tienen experiencia previa con este tipo de aparatos.

Otro aspecto práctico es su diseño moderno y fácil de limpiar. La cesta antiadherente es extraíble y apta para lavavajillas, lo que simplifica el mantenimiento tras cada uso. Además, la freidora incorpora un control de temperatura ajustable hasta 200 °C y un temporizador de hasta 60 minutos con apagado automático, lo que proporciona seguridad y evita que los alimentos se pasen de cocción.

Esta freidora de aire Tefal está disponible en la web de Lidl a un precio reducido respecto a su valor habitual, lo que la convierte en una oportunidad interesante para quienes buscan cocinar de forma más saludable y práctica. Cuesta ahora 62,99 euros, una cantidad sensiblemente inferior a los 89.99 euros en los que la valora Lidl. Su combinación de capacidad, potencia y facilidad de uso la sitúa como una de las opciones más equilibradas del mercado doméstico para disfrutar de platos sabrosos con menos grasa y menos esfuerzo.

Perfecto 😊 Aquí tienes una guía práctica con consejos de uso y trucos para sacar el máximo partido a una freidora de aire como la Tefal de 4,2 L que ofrece Lidl:

Consejos para usar bien una freidora de aire

1. Precalienta siempre unos minutos

Aunque muchas freidoras de aire se anuncian como “sin precalentamiento”, los expertos en cocina recomiendan precalentarla 3-5 minutos antes de introducir los alimentos. Esto permite que el aire circule a temperatura estable desde el inicio y mejora la textura crujiente, sobre todo en patatas, empanados o carnes.

2. No la sobrecargues

Evita llenar la cesta al máximo. Deja espacio para que el aire caliente circule entre los alimentos; así se cocinan de forma homogénea. Si necesitas preparar mucha cantidad, hazlo en varias tandas para conseguir el resultado perfecto sin que los ingredientes se reblandezcan.

3. Remueve a mitad de cocción

En recetas como patatas fritas, nuggets o verduras, sacude o remueve el contenido cuando hayas alcanzado la mitad del tiempo programado. Esto garantiza un dorado uniforme y evita que los alimentos se peguen al fondo de la cesta.

4. Usa solo un toque de aceite

Para potenciar el sabor y la textura sin perder el carácter saludable, bastará con pulverizar un poco de aceite sobre los alimentos antes de cocinarlos. Es preferible usar aceite de oliva en spray o con pincel de silicona: da brillo y mejora el dorado sin añadir grasa en exceso.

5. Limpieza rápida y eficaz

Después de cada uso, deja que la freidora se enfríe y limpia la cesta con agua templada y un paño suave o métela directamente en el lavavajillas (si es apta, como la de Tefal). Limpiar el interior con papel de cocina evita que se acumulen restos y olores.

6. Experimenta con recetas distintas

No solo sirve para patatas o empanados: puedes preparar verduras asadas, pollo crujiente, pescado, repostería e incluso pan o pizza. La freidora de aire se comporta como un mini horno de convección, por lo que admite casi cualquier tipo de alimento que se cocinaría al horno.