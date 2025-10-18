Aterriza en Lidl la chaqueta más cómoda y barata de la temporada otoñal: por menos de 6 euros
Una oferta difícil de superar
Llega el otoño y tenemos que abrigarnos un poco más. Así que siempre es buen momento para renovar nuestro armario y mejor si nos cuesta poco dinero. Por eso ha aterrizado a Lidl la chaqueta más cómoda y barata de esta temporada, ya que cuesta menos de 6 euros.
Cuando pensamos en los supermercados de origen alemán Lidl tendemos a imaginar en su amplia selección de alimentación y droguería, pero también es destacada su oferta de productos de bazar, donde hacernos con ropa básica para cada temporada. Y lo mejor, a buen precio y buena calidad.
Este es el caso de la chaqueta ligera que venden en Lidl que a su vez nos da el calor que necesitamos en el otoño. Además, su material exterior es repelente al agua gracias a un tratamiento especial. Además, la chaqueta cuenta con capucha y cremallera completa con protección para la barbilla, además de cuello alto y bolsillos laterales.
Además, tiene un corte ligeramente entallado, con lo que lucirás perfecta con esta chaqueta, que te sirve para el día a día. Cualquier chaqueta similar no bajaría de los 30 euros, pero en Lidl te costará menos de 6 euros, concretamente 5,99 euros. Y eso que su precio de venta recomendado, tal y como muestran en la web de Lidl es de 12,99 euros, pero te la venden con un descuento de más de la mitad de su precio, una auténtica ganga.
Agotándose
Y corre, porque debido a su bajo precio, se está agotando en la web de Lidl.
- Irrumpió dando patadas al aire: la pareja del ganadero asesinado en Ribadesella tuvo que recibir asistencia psiquiátrica por este episodio
- Tres mil alumnos desembarcarán en Oviedo para 'reactivar' esta zona: lo que opinan los vecinos sobre la llegada de la Universidad Alfonso X al Calatrava
- Una enorme cadena de perfumerías aterriza en Oviedo: el lugar donde se ubicará la primera tienda de la marca en Asturias
- Veljko Paunovic, a fondo con LA NUEVA ESPAÑA: 'Quizás mi carácter no les encajaba, pero me quedo con lo bueno: mi etapa en Oviedo ha sido de película
- Aterriza en Lidl la escoba que deja las persianas exteriores y las ventanas como recién instaladas (y a precio reducido)
- Tragedia en Oviedo: aparece muerto un joven de 22 años en un edificio okupa
- El Willy Wonka de la miel: la original iniciativa de un apicultor asturiano para poner su pueblo 'en el mapa' y dar a conocer su oficio
- El bar de carretera más singular de toda Galicia: comes en la cocina (junto a los fogones de Montse) con un menú casero de tan solo 14 euros