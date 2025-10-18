Ni cristal ni plástico: la báscula de baño más elegante es de bambú y la vende Lidl por menos de 14 euros
Cuenta con reseñas muy positivas
La báscula es un elemento indispensable para muchas personas que están pendientes de su salud y quieren llevar un estilo de vida saludable. Especialmente para aquellas que están en proceso de adelgazamiento o que quieren cuidar mucho su peso. Y el baño es su hábitat natural.
Una báscula que aporte datos con precisión es el requisito fundamental. Pero, además, mucha gente busca que se trate de un dispositivo duradero, que resista bien el paso del tiempo, cómodo de guardar y fácil de usar. Y, como no, el precio es un elemento diferenciador: nadie quiere pagar un pastizal por una báscula. Salvo quienes pueden permitírselo sin ningún problema, claro...
Y, al mismo tiempo, los más exquisitos quieren una báscula elegante, que no desentone en la estética de su baño. No en vano, tener un baño bonito siempre es una inversión y nadie quiere que una simple báscula haga más feo uno de los entornos más utilizados en una casa.
Es por ello que, para aunar comodidad y diseño, existe una línea en el sector de las básculas que está encajando a la perfección en las demandas de muchos clientes: se trata de las básculas con una cubierta de bambú. Una de las últimas ofertas de Lidl lo demuestra, acumulando reseñas muy positivas por parte de los compradores.
Y lo mejor es que su precio ahora no llega ni a 14 euros. Lidl tiene rebajada la báscula de bambú de la marca Wenko, cuyo precio ha pasado de 16,99 a 13,49 euros. Una oportunidad para comprar un producto que cuenta con una valoración de 4,3 sobre 5.
La báscula de baño Wenko con cubierta de bambú cuenta, además, con función de encendido y apagado automático y una pantalla grande LCD que facilita la lectura del peso que arroje la báscula.
Algunas de las reseñas de los clientes
- "Relación calidad-precio sensacional. Estaba buscando una báscula de bambú barata. Anteriormente tenía vidrio, pero el bambú gana. Pesa bien, es bonito y está bien hecho. Las balanzas similares son mucho más caras en las tiendas de la competencia. Estoy muy satisfecho".
- "El bambú es cómodo y la pantalla es fácil de leer".
- "Una escala muy básica con una placa de bambú en la parte superior. Hasta ahora funciona como debería".
