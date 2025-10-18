La Guardia Civil alerta de la última estafa con las facturas de la luz: "¡Cuidado!"

El robo de datos bancarios es cada vez más común en internet. La Guardia Civil alerta de un nuevo correo electrónico fraudulento que instala un troyano (virus) en tu ordenador o teléfono para robar detalles de las cuentas del banco.

"¿Has recibido un correo electrónico de una compañía eléctrica en el que adjuntan un enlace a una factura?", preguntan desde la Guardia Civil para, a renglón seguido, alertar de que se puede tratar de una estafa. "¡Cuidado", advierte porque están suplantando a compañías de la luz y, al pinchar ese enlace, se descarga en tu dispositivo un virus entrenado para robar datos bancarios.

Los agentes recomiendan sospechar de correos que te indiquen que una factura atrasada. Estos so los trucos para no caer en esta estafa:

Desconfiar de las facturas atrasadas Fíjate en el dominio del correo. No coincide con el oficial de la compañía Busca errores en el asunto y cuerpo del correo

En el caso de que hayas pinchado el enlace debes actuar rápido: "aísla el equipo de la red, analiza el equipo con antivirus y denuncia".

Aunque los ciudadanos cada vez están más familiarizados con este tipo de prácticas, no está de más advertir de estas estafas que circulan por internet. Las facturas de la luz, el gas, los correos del banco que te piden algún dato o esos emails en los que has ganado un sorteo en el que nunca has participado son motivo de desconfianza. Ante la duda, lo mejor es no responder ni pinchar en ninguno de los enlaces.

Hay quien va más allá y prefiere proteger su dinero de otra forma, tal como le comentan a la Guardia Civil en los vídeos explicativos que cuelgan en sus redes sociales para alertar de este tipo de delitos. "Lo mejor es tener una cuenta para gastos y sólo dejar el efectivo justo para estos", apuntan.

"No solo correos, también se dedican a llamar preguntan por la persona y una vez que dice que no está cuelgan porque eso nos pasa casi diario que llaman a mi pareja", comenta una chica acerca de lo que le ocurre a ella.