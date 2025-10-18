Ni Zara Home, ni Ikea: esta es la funda nórdica de algodón más elegante para Navidad

La decoración navideña va más allá del árbol, el portal de Belén o la corona en la puerta. Desde hace unos años, en los hogares españoles todo tiene un toque navideño. Las velas son rojas, los cojines del sofá cambian a diseños propios para la época del año y, por suspuesto, el mantel para las comidas y cenas familiares también va acorde con esta fiebre por los renos, cascabeles y muñecos de gengibre.

No hay nada que no esté pensado para poner un toque navideño en los hogares españoles. A los pijamas para toda la familia se suma ahora la ropa de cama. Poner una funda nórdica con motivos navideños es lo último de lo último según los expertos en decoración. De ahí que las tiendas de moda, decoración y textiles apuesten por estos diseños.

Primark ha lanzado varios sets de fundas nórdicas con diseños navideños por 30 euros. El conjunto, pensado para una cama doble, cuenta también con las dos fundas para cojines.

Entre las propuestas de Primark destaca una funda nórdica en color crema, un tono básico y que nunca pasa de moda, con árboles de navidad bordados en relieve en un tono marrón, casi dorado. "Es pura elegancia", dicen los usuarios. El textil es 100% algodón.

Los sets de funda nórdica de Primark para Navidad / Primark

Primark ya tiene disponible su colección navideña que, además de textiles, tiene mucho menaje: tazas, platos, salseras, cuencos... Como cada año, también vende adornos para el árbol y mantas de sofá con estampados de cuadros y más navideños. Otro de los clásicos: velas. Primark ha lanzado una colección de velas para diciembre (a cinco euros) con recipientes que sirven como decoración de Navidad y olores específicos como galletas, cedro, pino y galleta de gengibre.

Primark es una cadena de moda de origen irlandés, conocida por vender ropa, complementos, artículos para el hogar y belleza a precios muy bajos. Fundada en 1969 en Dublín como Penneys, se llama Primark en la mayoría de los mercados, excepto en la República de Irlanda. Su modelo de negocio se basa en ofrecer moda rápida a precios muy competitivos, logrando esto gracias a la producción en grandes volúmenes, el control de la cadena de suministro y una publicidad mínima.