El novedoso truco de almacenamiento con el que tus plátanos se mantendrán amarillos y frescos durante 16 días

¿Quieres tener los plátanos en casa con un espléndido color amarillo y frescos durante dos semanas? Pues hayun novedoso truco de almacenamiento con el que podrás lograrlo y solo necesitas un bote de vidrio, entre otras cosas.

La artífice de este gran truco para los plátanos es la tiktoker @amycrosslegacy que explica que consigue que sus plátanos aguantes frescos y amarillos durante 16 días. Sí, sí, sin oxidarse ni ponerse blandos.

Y para lograrlo hay que controlar bien la temperatura, la luz y el etileno, el gas que acelera la maduración de los plátanos y hacen que sean menos atractivos para llevarnoslo a la boca.

Huye de la cocina

Lo que tenemos que hacer, según @amycrosslegacy, es cortar los plátanos y guardarlos en un frasco de vidrio que sea hermético, mejor con tapa bien ajustada. Después, almacenarlo en una habitación que no tenga luz directa y a unos 12 grados constantes. Con lo que tenemos que evitar la cocina para ubicar nuestros plátanos. Y de este modo, nuestra fruta no madura tan rápido ni cambia de color al estar en un ambiente controlado.