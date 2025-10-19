El novedoso truco de almacenamiento con el que tus plátanos se mantendrán amarillos y frescos durante 16 días
Algo que podrás conseguir con un bote de vidrio, entre otras cosas
¿Quieres tener los plátanos en casa con un espléndido color amarillo y frescos durante dos semanas? Pues hayun novedoso truco de almacenamiento con el que podrás lograrlo y solo necesitas un bote de vidrio, entre otras cosas.
La artífice de este gran truco para los plátanos es la tiktoker @amycrosslegacy que explica que consigue que sus plátanos aguantes frescos y amarillos durante 16 días. Sí, sí, sin oxidarse ni ponerse blandos.
Y para lograrlo hay que controlar bien la temperatura, la luz y el etileno, el gas que acelera la maduración de los plátanos y hacen que sean menos atractivos para llevarnoslo a la boca.
Huye de la cocina
Lo que tenemos que hacer, según @amycrosslegacy, es cortar los plátanos y guardarlos en un frasco de vidrio que sea hermético, mejor con tapa bien ajustada. Después, almacenarlo en una habitación que no tenga luz directa y a unos 12 grados constantes. Con lo que tenemos que evitar la cocina para ubicar nuestros plátanos. Y de este modo, nuestra fruta no madura tan rápido ni cambia de color al estar en un ambiente controlado.
- La sidrería a pie de carretera de toda la vida en el que ha parado el rey Felipe VI en Asturias: un local centenario con cocina tradicional
- El bar de carretera asturiano con lista de espera al que todos van a fartucarse de callos: "Los mejores del mundo"
- Tragedia en El Franco: muere tras quedar atrapado bajo un todoterreno
- El restaurante de montaña (con hotel) donde se come el mejor pote asturiano: 'Muy rico y abundante
- La Policía Nacional libera a ocho mujeres obligadas a prostituirse en Oviedo
- El concejo asturiano que desea perder 600.000 euros al año: Lena exige suprimir el peaje del Huerna, tras pleitear durante años para cobrar el IBI
- El infortunio del tapiego fallecido tras quedar bajo su todoterreno en El Franco: salió de su coche al atascarse en una pista forestal
- Una demanda presentada desde Asturias obliga a anular hasta seis cláusulas abusivas de las aerolíneas low-cost, entre ellas Volotea