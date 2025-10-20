Adiós a las islas de la cocina: tienen un sustituto mucho más práctico y cómodo

Durante mucho tiempo hemos visto como las islas de cocina estaban en tendencia. Y es que las veíamos en películas y series, así como en las casas de los influencer. Pero su tiempo ya pasó, hay que decir adiós a las islas de cocina y hola a un nuevo sustituto que es mucho más práctico y cómodo.

Y es que, para qué negarlo, las islas de cocina tenían muchos peros. El principal es que necesitaban tener una cocina muy grande para albergarlas, además de ocupar mucho espacio. Relacionado con esto, es que las islas de cocina se situaban en el centro de las cocinas, con lo que no optimizaban nada el espacio de la cocina.

Para poner remedio, los diseñadores apuestan por la península de cocina. Y es que la península de cocina, como su propio nombre indica, va colocada a un lado de la cocina y contra la pared, con lo que optimizamos mucho más el espacio de nuestra cocina. Pero es que también nos da muchas más funcionalidades que la isla.

Península de cocina. / Freepik

La península de cocina puede ser utilizada como mesa auxiliar para comer, pero también como un espacio extra a la hora de cocinar. Asimismo, también podemos utilizarla para ampliar el almacenaje de la cocina, ya que son muchas las opciones que tenemos, convirtiéndose en algo mucho más práctico que la isla de cocina.

Tipos de cocina

Y no solo eso, a diferencia de la isla de cocina, la península de cocina tiene cabida en muchos tipos de cocina, porque no implica necesariamente que la cocina tenga que ser grande para disfrutar de esta península de cocina. Es más, si nuestra cocina es pequeña, la península de cocina puede convertirse en la única mesa dentro de la cocina, optimizando al 100% el espacio.