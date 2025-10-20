Adiós a poner más lámparas o hacer obra en la ventana: el sencillo truco de Ikea que logra que la habitación sea más luminosa

¿Quieres transformar el ambiente de tu hogar o decorar un nuevo espacio? Ikea te ofrece un sinfín de buenas ideas a precios económicos para inspirarte. Tanto si estás decorando tu hogar como si simplemente buscas renovarlo, esta es la dirección imprescindible para llenarte de estilo sin arruinarte. Con la llegada del fin de año, la inspiración está más presente que nunca.

La marca se vuelca en ayudarte a crear un ambiente cálido y festivo. Decoraciones acogedoras, arte de la mesa, ideas de regalos para complacer a tus seres queridos en Navidad... Todo lo necesario para que tus celebraciones sean un éxito, incluso con un presupuesto ajustado.

Ikea te acompaña para que esta época sea inolvidable. Gracias a una amplia selección de objetos decorativos y accesorios, transforma tu hogar en un auténtico refugio escandinavo. Déjese seducir por los materiales naturales y las referencias de diseño de la marca. Opta, por ejemplo, por una elegante vajilla de porcelana, vasos de diseño minimalista o servilletas de tela con delicados motivos. Cada detalle cuenta para crear una mesa armoniosa y acogedora.

La firma sueca es una de las marcas favoritas de los usuarios para decorar su hogar. En ella se puede encontrar todo lo necesario para crear un hogar a su medida, y siempre a precios asequibles. Ya sea para un cambio de imagen completo o para un simple toque decorativo, Ikea es la referencia imprescindible durante todo el año. Esta también ofrece ideas ingeniosas para iluminar espacios pequeños sin necesidad de obras ni bricolaje. Sí, este tipo de milagro es posible si se utilizan los objetos decorativos adecuados. Para permitir que la luz del día se refleje en una habitación, una buena idea es apostar por los espejos. Fáciles de combinar en cualquier lugar y sencillos de instalar, permiten captar la luz natural y difundirla por toda la habitación.

Colocados estratégicamente frente a una ventana o cerca de una fuente de luz, amplían visualmente el espacio y lo hacen más luminoso. Es el caso de este bonito espejo LOMMARYD que puedes encontrar en Ikea.

Diseñado por la diseñadora Jennifer Idrizi, este modelo de estilo art déco aporta un toque de elegancia y romanticismo vintage a una vivienda moderna. Su forma orgánica, a medio camino entre una concha y una flor, contrasta con los modelos más convencionales que se encuentran en el mercado. No le costará nada aportar un toque elegante a un salón, un dormitorio o incluso a su pasillo. Este artículo de Ikea se puede colocar sobre un mueble o colgar en la pared. Un pequeño consejo: colóquelo frente a una ventana para que refleje la luz en la habitación.

Con unas dimensiones de 66 × 80 cm, su generoso tamaño permite crear una ilusión de profundidad. Esto resulta especialmente útil en habitaciones pequeñas.

En cuanto al precio, también es otro punto a su favor. Y con razón, ya que este original espejo se puede comprar por solo 59,99 euros. Una buena oportunidad que no debes dejar pasar para realzar tu interior en un abrir y cerrar de ojos.