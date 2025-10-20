Aterriza en Lidl este utensilio para cocinar que es mucho mejor que la freidora de aire
Un indispensable que no puede faltar en tu cocina
Desde la llegada de las freidoras de aire, parece que este pequeño electrodoméstico ha desplazado a todos, pero es que ha aterrizado en Lidl un utensilio para cocinar que es mucho mejor que la freidora de aire.
Se trata de una olla a presión deseis litros de la marca Tefal que cuenta con cestilla de acero inoxidable que te permitirá cocer en dos niveles de coción para conservar mejor los nutrientes.
Con esta olla a presión podrás cocinar a toda velocidad casi cualquier tipo de comida, además, es extremadamente segura, con bloqueo y desbloqueo automático al abrir y cerrar.
Además, tiene un sistema de seguridad para una presión de vapor controlada; y es apta para todo tipo de cocinas, incluida la de inducción.
Y para limpiarla, ningún problema porque es apto para lavavajillas (excepto válvula y sello).
Esta olla a presión es de acero inoxidable de alta calidad y sirve para cocinar una amplia variedad de preparaciones, cocinar tradicional, cocer al vapor, freír y guisar. Y siempre con una protección óptima de los nutrientes.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta olla a presión tiene un precio de venta recomendado de 54,99 euros, pero en los supermercados Lidl tiene un precio de 49,99 euros, todo un chollo.
