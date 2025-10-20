Ni subir la temperatura, ni poner más radiadores: aterriza en Lidl el accesorio que duplica el calor de la estufa o chimenea

Después de deleitar a sus clientes al comienzo del curso escolar, Lidl continúa con su impulso a finales de año. La marca sigue sorprendiendo con ofertas irresistibles, perfectas para ahorrar dinero.

En este mes de octubre, las buenas ofertas se multiplican en la cadena de tiendas de descuento. Ahora más que nunca, hay mil razones para ir a la tienda. La marca alemana, que ya no necesita presentación, se ha esforzado al máximo para ayudar a los consumidores a hacer frente al encarecimiento de la vida.

Las buenas ofertas siguen lloviendo en la cadena de tiendas de descuento. La marca multiplica las ofertas atractivas para empezar la temporada de frío con buen pie. Entre promociones excepcionales, llegadas limitadas y novedades de temporada, las estanterías están repletas de oportunidades que no hay que dejar escapar.

Ya sea para llenar la cesta con productos de uso diario o para hacerse con artículos para el hogar, el ocio o la ropa... Las oportunidades de encontrar gangas son numerosas. Con la llegada del otoño, también llega el momento de replantearse los hábitos. El cambio de estación nos obliga a revisar ciertos aspectos de nuestra vida cotidiana, como nuestra alimentación, nuestra forma de vestir, pero también cómo gestionar el descenso de las temperaturas.

Como habrán notado, el tiempo se ha enfriado considerablemente en las últimas semanas. En algunas regiones, muchos hogares ya han encendido la calefacción. Una época del año que siempre se teme, ya que el precio de la energía sigue disparándose.

Para ahorrar en este gasto, muchos han optado por la calefacción de leña. Chimeneas, estufas, calderas... Hoy en día, existen numerosas alternativas a la calefacción eléctrica para calentar eficazmente la vivienda durante el invierno. Además, pueden complementarse con algunos accesorios que pueden resultar muy útiles para optimizar la difusión del calor en su habitación. Es el caso de este ventilador para estufas y chimeneas TRONIC® que se vende en Lidl.

Diseñado para estufas de leña independientes y chimeneas, este aparato mejora el confort térmico y reduce el consumo de energía. Gracias a su innovadora tecnología termoeléctrica, funciona de forma autónoma y no necesita alimentación eléctrica. Un punto a favor para su factura de energía.

Dotado de cuatro aspas de unos 18 cm de diámetro, este ventilador silencioso difunde eficazmente el aire caliente por toda la habitación. Aunque no aumenta directamente la cantidad total de calor producido, este producto optimiza su distribución por la habitación.

Esto proporcionará una sensación de calor más homogénea y agradable en toda la habitación. Este modelo, que se entrega con una abrazadera para un montaje seguro en la pared, cuenta con un asa ergonómica y una boquilla de chimenea de acero inoxidable, lo que garantiza una instalación fiable y práctica.

Funciona a temperaturas de entre 55 °C y 345 °C, por lo que es el producto que hay que tener este invierno para estar bien calentito en casa sin gastos adicionales.

En cuanto al precio, también es una buena opción, ya que Lidl ofrece este accesorio por solo 19,99 euros. Esto lo convierte en una compra con una buena relación calidad-precio para los presupuestos más ajustados.