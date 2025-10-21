Adiós a la freidora de aire, Lidl te ofrece esta solución mucho más económica (por menos de 12 euros)
Una oferta que no podrás dejar pasar
La freidora de aire tuvo su auge, pero es verdad que son muchos los que, tras usarla unos meses acaban dándola de lado como un armatroste más de la cocina. Pero en Lidl te ofrecen una solución mucho más económica (por menos de 12 euros).
Y es que venden una maravillosa sartén de aluminio fundido a la que le darás, seguro, mucho más uso que a la freidora de aire, ocupando mucho menos espacio. Y es que esta sarten de aluminio fundido es apta para todo tipo de cocinas, además de ser resistente a los arañazos y al desgaste.
Funciona, incluso, en el horno siempre que no superes la temperatura de 160 grados. Además, cuenta con una nueva generación de revestimientos con un innovador sistema de varias capas compuesto por una base reforzada con cerámica y una exclusiva matriz polimérica en la cubierta que proporcionan una antiadherencia mejorada y sobresaliente.
Así, hace una distribución uniforme y rápida del calor para favorecer un consumo energético eficiente.
Medidas y peso
Esta sartén, que tiene un diámetro de 24 centímetros y su peso no es ni de un kilo (760 gramos) tiene un precio de venta recomendado de 14,99 euros. Pero es que en los supermercados Lidl no vas a pagar ese precio, ya que tiene un descuento del 20 por ciento, con lo que se queda en 11,99 euros.
