Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aterriza en Lidl la planta que limpia el ambiente de la casa y cuesta menos de 7 euros

Un buen momento para meter plantas en casa

Aterriza en Lidl la planta que limpia el ambiente de la casa y cuesta menos de 7 euros

Aterriza en Lidl la planta que limpia el ambiente de la casa y cuesta menos de 7 euros / Freepik

Benito Domínguez

Las plantas dan calor de hogar, pero también tranquilidad. Eso sí, hay plantas y plantas, y en Lidl ha aterrizado una que promete limpiar el ambiente de la casa y cuesta menos de 7 euros.

Se trata de la Calathea & Ctenanthe, una planta que en el mundo botánico se asegura que aporta calma y equilibrio. Pero no solo eso, sino que limpia la energía del hogar atrayendo la frescura y una sensación de purificación ambiental y emocional.

Calathea.

Calathea. / Lidl

En el caso de la calathea, no cuenta con una flor vistosa, pero no hace falta porque sus hojas ya son suficientemente destacables, y seguro que más de uno nos preguntará por esta planta, sobre todo por su belleza.

Eso sí, la calathea reacciona rápido a la falta de luz y humedad. Necesita luz indirecta, ya verás como sus hojas se abren o cierrran según la intensidad de la luz, y una alta humedad. Y ten en cuenta que el riego tendrá que ser moderado, sin encharcar la tierra.

Noticias relacionadas y más

Disponibilidad

La planta estará disponible en Lidl a partir del próximo viernes por un precio de locos, tan solo 6,99 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
  2. Brutal agresión a un policía gijonés al socorrer a una joven a la que estaban manoseando dos hombres en una discoteca de Oviedo
  3. Un oso arrasa el colmenar del líder del PP asturiano en Cangas del Narcea: 'Sabía que este día podía llegar
  4. Fallece un trabajador en una ganadería gozoniega tras caer de una altura de siete metros
  5. Juan Gutiérrez Nieto, el empresario que fue niño churrero en Asturias: 'En La Pereda vivimos en una cuadra, echaron a los cerdos para que entráramos
  6. Por qué Asturias ha tenido mucho que ver en la propuesta de Pedro Sánchez para acabar con el cambio horario
  7. Las personas que vivan con personas mayores de 65 años se beneficiarán con un pago de Hacienda de 1.150 euros
  8. Así afectará la nueva borrasca a Asturias: lluvia y fuertes rachas de viento (pero sigue el calor)

Hinventario de distopicos herrores (hironia)

La Casa de León en Gijón abre sus fiestas con el pregón de Javier Fernández Costales

La Casa de León en Gijón abre sus fiestas con el pregón de Javier Fernández Costales

Un experto conocedor del sector de refractarios: así era "Gallego", el trabajador fallecido al precipitarse desde el tejado de una ganadería de Gozón

Un experto conocedor del sector de refractarios: así era "Gallego", el trabajador fallecido al precipitarse desde el tejado de una ganadería de Gozón

Néstor Santiago: «Nos dedicamos a valorizar los residuos de la platanera»

Néstor Santiago: «Nos dedicamos a valorizar los residuos de la platanera»

El novio de Irene Rosales rompe su silencio tras las graves acusaciones de Amor Romeira: "Discúlpame"

El novio de Irene Rosales rompe su silencio tras las graves acusaciones de Amor Romeira: "Discúlpame"

La emoción de Mary-Claire King, "Princesa de Asturias" de Investigación, al hablar de su experiencia en Asturias: "El encuentro con los estudiantes fue increible"

La emoción de Mary-Claire King, "Princesa de Asturias" de Investigación, al hablar de su experiencia en Asturias: "El encuentro con los estudiantes fue increible"
Tracking Pixel Contents