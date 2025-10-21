Aterriza en Lidl la planta que limpia el ambiente de la casa y cuesta menos de 7 euros
Un buen momento para meter plantas en casa
Las plantas dan calor de hogar, pero también tranquilidad. Eso sí, hay plantas y plantas, y en Lidl ha aterrizado una que promete limpiar el ambiente de la casa y cuesta menos de 7 euros.
Se trata de la Calathea & Ctenanthe, una planta que en el mundo botánico se asegura que aporta calma y equilibrio. Pero no solo eso, sino que limpia la energía del hogar atrayendo la frescura y una sensación de purificación ambiental y emocional.
En el caso de la calathea, no cuenta con una flor vistosa, pero no hace falta porque sus hojas ya son suficientemente destacables, y seguro que más de uno nos preguntará por esta planta, sobre todo por su belleza.
Eso sí, la calathea reacciona rápido a la falta de luz y humedad. Necesita luz indirecta, ya verás como sus hojas se abren o cierrran según la intensidad de la luz, y una alta humedad. Y ten en cuenta que el riego tendrá que ser moderado, sin encharcar la tierra.
Disponibilidad
La planta estará disponible en Lidl a partir del próximo viernes por un precio de locos, tan solo 6,99 euros.
