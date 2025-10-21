Aterriza en Lidl este revolucionario invento con el que no volverás a utilizar la plancha por 52 euros

A quién no le gusta tener sus camisas secas y planchadas. Sin embargo, planchar es una de las labores del hogar más tediosas, así que al final acabamos llevando las camisas con arrugas por no planchar. Pero eso ya no pasará nunca más porque ha aterrizado en Lidl un revolucionario invento con el que no volverás a utilizar la plancha. Además, por solo 52 euros.

Se trata del planchador de camisas y blusas Cleanmaxx que tiene una potencia de 1.800 watios y que no solo plancha, sino que también seca a la vez.

Planchador. / Lidl

¿Y cómo funciona este invento? Pues es muy sencillo, simplemente colocas la camisa o camiseta sobre el cuerpo del globo de la planchadora de camisas y blusas “CLEANmaxx” y la aseguras con las abrazaderas incluidas.

Después, configuras el temporizador con la duración deseada y el cuerpo del globo se inflará y simultáneamente liberará calor a la prenda. Así, en unos pocos minutos se habrán ido las arrugas y sin esfuerzo.

Y es que no es solo apto para camisas y blusas, también puedes usar camisetas y suéteres que sean aptos para la secadora. Y además, para casi todos los tamaños de ropa.

Una maravilla

¿Y cuánto estarías dispuesto a pagar por esta maravilla? Pues su precio de venta recomendado es de 99,99 euros, pero en los supermercados Lidl tienen una increíble oferta con un 48 por ciento de descuento, con lo que se te queda en 51,99 euros.