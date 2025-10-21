Este es el banco que regala (hasta el 31 de octubre) 400 euros a nuevos clientes por domiciliar su nómina: condiciones y beneficiarios

Abre una cuenta en este banco, domiciliando tu nómina, y recibe 400 euros de regalo. No es ninguna broma, es real, es la promoción que tiene abierta ING hasta el próximo 31 de octubre. Se trata de la promoción "ING 400", dirigida a los nuevos clientes que contratan una cuenta nómina y una cuenta naranja. Los beneficiarios solo podrán ser personas que nunca antes hayan estado en ING. Pero, como todo, el regalo tiene sus condiciones.

Las "fáciles" condiciones

Según recoge esta banca online, los requisitos son los siguientes:

Introducir el código ING400 en la contratación de la cuenta nómina en el apartado habilitado para la introducción de códigos promocionales.

en la contratación de la cuenta nómina en el apartado habilitado para la introducción de códigos promocionales. Antes del 31 de diciembre, en la cuenta nómina se deben recibir uno de los siguientes ingresos : la primera, nómina, pensión o prestación por desempleo, o la segunda, transferencia mensual (queda excluido bizum) que provengan de una entidad distinta de ING por importe igual o superior a 700 euros. Para cumplir la promoción, hay que mantener esos ingresos durante 12 meses consecutivos.

: la primera, nómina, pensión o prestación por desempleo, o la segunda, transferencia mensual (queda excluido bizum) que provengan de una entidad distinta de ING por importe igual o superior a 700 euros. Para cumplir la promoción, consecutivos. Activar Bizum antes del 31 de diciembre y mantenerlo 12 meses.

Penalización

En caso de que el participante en la promoción incumpla la condición de permanencia, ING avisa de que se adeudará a su cuenta nómina una penalización proporcional al plazo incumplido y calculado sobre el importe bruto del incentivo recibido. El importe de la penalización se calculará dividiendo el importe bruto percibido (400 euros) entre 365 días y multiplicando el resultado por los días que falten hasta alcanzar el periodo de permanencia exigido.

No acumulable

La promoción, deja claro también el banco, no es acumulable a otras, por lo que el cliente recibirá este incentivo independientemente de que pueda abrir más de una cuenta nómina o naranja. El regalo de 400 euros estará sujeto, en todo caso, a retención en el IRPF al tipo que determine la legislación vigente en cada momento.

Puedes leer toda la información disponible en este enlace.