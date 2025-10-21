El bidet ya no se instala en los hogares a la última moda: la tendencia que cada vez gana más fuerza es mucho más elegante y cómoda
Desaparece un clásico de los baños
El bidet ha formado parte de nuestras casas desde siempre, aunque el baño fuera minúsculo, ahí estaba el bidet para poder tener una limpieza total tras hacer nuestras necesidades. Pero este clásico de los baños ya no se instala en los hogares que están a la última moda, hay una tendencia que cada vez gana más fuerza y que es mucho más elegante y cómoda.
Porque sí, el bidet no le gusta a casi nadie, pero hay que limpiarse bien. Y sí, podríamos optar por la ducha, pero es un engorro cuando hay una solución mucho más rápida y cuya instalación es sencillísima.
Se trata de la ducha higiénica o ducha lateral, que ya es tendencia en muchos países europeos y que cada vez más personas están colocando en su cuarto de baño. Y es que esta ducha higiénica se conecta a la toma de agua del hinodoro, convirtiéndolo en un 2 por uno, hinodoro y bidet en en el mismo espacio.
Es tan fácil de instalar que solo hace falta comprar el kit que venden tanto en bazares como en tiendas de bricolage y podemos montarlo nosotros mismos con muy pocas herramientas, sin necesidad de acudir a un fontanero para su montaje,
Precio
Además, su precio es mucho más reducido al del bidet, así que todos salen ganando.
