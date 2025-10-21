Bonito, discreto y barato, el cubo de basura que Ikea pone a la venta y que es perfecto para cocinas con poco espacio

A la hora de equipar nuestra cocina tenemos que encontrar objetos que se adapten a ella. Pero los cubos de basura suelen ser un problema, ya que no se suelen adaptar a ella. Menos mal que Ikea ha llegado para solucionarnos la vida y ha puesto a la venta un cubo de basura que es bonito, discreto y barato, perfecto sobre todo para las cocinas que tienen poco espacio.

Se trata del cubo de basura Florsjön en color beige de tres litros de capacidad. Es un cubo de basura con tapa abatible que es perfecto para espacios estrechos, como una cocina pequeña, pero también otras estancias de la casa, como un cuarto de baño. Además, se puede colgar de la pared, con lo que todavía es más práctico.

Cubo de basura. / Ikea

También es muy fácil de vaciar y limpiar, porque el cubo interior se extrae. Y su mantenimiento es super sencillo, tienes que limpiarlo con regularidad con un paño humedecido en una suave solución jabonosa; y secar con un paño seco.

Este cubo tiene, como medidas 24 centímetros de altura, 16 de longitud y 20 de ancho con un volumen de tres litros. Su carga máxima, en el caso de que se fije como pegamento a la pared, es de ocho kilos.

Cubo de basura. / Ikea

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este cubo de basura cuesta en Ikea tan solo 12,99 euros, todo un chollo.