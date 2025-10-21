Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bonito, discreto y barato, el cubo de basura que Ikea pone a la venta y que es perfecto para cocinas con poco espacio

Una idea a tener en cuenta

Bonito, discreto y barato, el cubo de basura que Ikea pone a la venta y que es perfecto para cocinas con poco espacio

Bonito, discreto y barato, el cubo de basura que Ikea pone a la venta y que es perfecto para cocinas con poco espacio / Freepik

Benito Domínguez

A la hora de equipar nuestra cocina tenemos que encontrar objetos que se adapten a ella. Pero los cubos de basura suelen ser un problema, ya que no se suelen adaptar a ella. Menos mal que Ikea ha llegado para solucionarnos la vida y ha puesto a la venta un cubo de basura que es bonito, discreto y barato, perfecto sobre todo para las cocinas que tienen poco espacio.

Se trata del cubo de basura Florsjön en color beige de tres litros de capacidad. Es un cubo de basura con tapa abatible que es perfecto para espacios estrechos, como una cocina pequeña, pero también otras estancias de la casa, como un cuarto de baño. Además, se puede colgar de la pared, con lo que todavía es más práctico.

Cubo de basura.

Cubo de basura. / Ikea

También es muy fácil de vaciar y limpiar, porque el cubo interior se extrae. Y su mantenimiento es super sencillo, tienes que limpiarlo con regularidad con un paño humedecido en una suave solución jabonosa; y secar con un paño seco.

Este cubo tiene, como medidas 24 centímetros de altura, 16 de longitud y 20 de ancho con un volumen de tres litros. Su carga máxima, en el caso de que se fije como pegamento a la pared, es de ocho kilos.

Noticias relacionadas y más

Cubo de basura.

Cubo de basura. / Ikea

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este cubo de basura cuesta en Ikea tan solo 12,99 euros, todo un chollo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Brutal agresión a un policía gijonés al socorrer a una joven a la que estaban manoseando dos hombres en una discoteca de Oviedo
  2. Un oso arrasa el colmenar del líder del PP asturiano en Cangas del Narcea: 'Sabía que este día podía llegar
  3. Juan Gutiérrez Nieto, el empresario que fue niño churrero en Asturias: 'En La Pereda vivimos en una cuadra, echaron a los cerdos para que entráramos
  4. Fallece un trabajador en una ganadería gozoniega tras caer de una altura de siete metros
  5. Por qué Asturias ha tenido mucho que ver en la propuesta de Pedro Sánchez para acabar con el cambio horario
  6. Las personas que vivan con personas mayores de 65 años se beneficiarán con un pago de Hacienda de 1.150 euros
  7. Así afectará la nueva borrasca a Asturias: lluvia y fuertes rachas de viento (pero sigue el calor)
  8. El concejo asturiano que desea perder 600.000 euros al año: Lena exige suprimir el peaje del Huerna, tras pleitear durante años para cobrar el IBI

La Casa Blanca dice ahora que la reunión de Trump y Putin en Hungría "ya no es necesaria"

La Casa Blanca dice ahora que la reunión de Trump y Putin en Hungría "ya no es necesaria"

A por el Girona, "con confianza" en el grupo: el Oviedo prepara el partido ante el colista con la intención de coger aire en la clasificación

A por el Girona, "con confianza" en el grupo: el Oviedo prepara el partido ante el colista con la intención de coger aire en la clasificación

Dos subvenciones del gobierno de Gijón a empresas: estas son las cuantías y sus destinatarios

Dos subvenciones del gobierno de Gijón a empresas: estas son las cuantías y sus destinatarios

Bonito, discreto y barato, el cubo de basura que Ikea pone a la venta y que es perfecto para cocinas con poco espacio

Bonito, discreto y barato, el cubo de basura que Ikea pone a la venta y que es perfecto para cocinas con poco espacio

La impactante revelación de los orígenes asturianos de Rosalía, que saca nuevo disco en unos días: la localidad de costa en la que nació su padre

La impactante revelación de los orígenes asturianos de Rosalía, que saca nuevo disco en unos días: la localidad de costa en la que nació su padre

El CSIF justifica la impugnación del acuerdo de funcionarios en Laviana "por ser contrario a derecho"

El CSIF justifica la impugnación del acuerdo de funcionarios en Laviana "por ser contrario a derecho"

Lapsus de Yolanda Díaz en el Senado: "Queda Gobierno de corrupción para rato"

Lapsus de Yolanda Díaz en el Senado: "Queda Gobierno de corrupción para rato"

El "sidrocole" de Gijón para acercar la cultura sidrera a los escolares, en imágenes

El "sidrocole" de Gijón para acercar la cultura sidrera a los escolares, en imágenes
Tracking Pixel Contents