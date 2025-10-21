Bonito, discreto y barato, el cubo de basura que Ikea pone a la venta y que es perfecto para cocinas con poco espacio
Una idea a tener en cuenta
A la hora de equipar nuestra cocina tenemos que encontrar objetos que se adapten a ella. Pero los cubos de basura suelen ser un problema, ya que no se suelen adaptar a ella. Menos mal que Ikea ha llegado para solucionarnos la vida y ha puesto a la venta un cubo de basura que es bonito, discreto y barato, perfecto sobre todo para las cocinas que tienen poco espacio.
Se trata del cubo de basura Florsjön en color beige de tres litros de capacidad. Es un cubo de basura con tapa abatible que es perfecto para espacios estrechos, como una cocina pequeña, pero también otras estancias de la casa, como un cuarto de baño. Además, se puede colgar de la pared, con lo que todavía es más práctico.
También es muy fácil de vaciar y limpiar, porque el cubo interior se extrae. Y su mantenimiento es super sencillo, tienes que limpiarlo con regularidad con un paño humedecido en una suave solución jabonosa; y secar con un paño seco.
Este cubo tiene, como medidas 24 centímetros de altura, 16 de longitud y 20 de ancho con un volumen de tres litros. Su carga máxima, en el caso de que se fije como pegamento a la pared, es de ocho kilos.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este cubo de basura cuesta en Ikea tan solo 12,99 euros, todo un chollo.
- Brutal agresión a un policía gijonés al socorrer a una joven a la que estaban manoseando dos hombres en una discoteca de Oviedo
- Un oso arrasa el colmenar del líder del PP asturiano en Cangas del Narcea: 'Sabía que este día podía llegar
- Juan Gutiérrez Nieto, el empresario que fue niño churrero en Asturias: 'En La Pereda vivimos en una cuadra, echaron a los cerdos para que entráramos
- Fallece un trabajador en una ganadería gozoniega tras caer de una altura de siete metros
- Por qué Asturias ha tenido mucho que ver en la propuesta de Pedro Sánchez para acabar con el cambio horario
- Las personas que vivan con personas mayores de 65 años se beneficiarán con un pago de Hacienda de 1.150 euros
- Así afectará la nueva borrasca a Asturias: lluvia y fuertes rachas de viento (pero sigue el calor)
- El concejo asturiano que desea perder 600.000 euros al año: Lena exige suprimir el peaje del Huerna, tras pleitear durante años para cobrar el IBI