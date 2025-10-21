Colas en Primark para conseguir la gabardina del momento: perfecta para el otoño

En otoño vuelven las gabardinas (también llamadas trench). Esta prenda es un básico en todos los armarios y las tiendas lanzan sus modelos cada temporada para quienes necesitan renovar la suya o apostar por un modelo diferente.

Primark ha lanzado una gabardina en color beige que está causando sensación porque, pese a ser un básico tiene un punto de tendencia muy interesante. El trench de Primak tiene gorro y el interior forrado con un estampado de cuadros muy apropiado para esta época del año. La tienda de ropa tiene agotada esta gabardina en muchos de sus establecimientos dado su éxito.

La única crítica de las clientas a esta gabardina de Primark es su precio: 55 euros. Les parece caro en comparación con el resto de precios de la marca. Sin embargo, hay quien defiende su precio por la calidad del producto.

La gabardina de Primark / Primark

La colección de Paula Echevarría

Además de las gabardinas para renovar básicos, Primark está triunfando con la colección de Paula Echevarría. La actriz ha lanzado cárdigans, gabardinas, jerséis, chaquetas de pelo, botas y faldas tubo. En total, 79 prendas (incluidos complementos) a precios muy económicos. "Mi 8° colección para Primark ya está disponible en todas las tiendas del mundo!!!! Y yo me sigo poniendo nerviosa como el primer día esperando a ver que os parece! Ojalá os guste mucho!!!", escribió la actriz en sus redes sociales.

Los precios son similares a otras prendas de la firma. Una falda de tubo a cuadros por solo 18 euros a juego con la blazer (36 euros). Otra blazer de cuero en verde oscuro por 38 euros, también a juego con un pantalón corto (16 euros). Una chaqueta de aviador de borreguito por 42 euros. Una chaqueta sintética, la prenda más espectacular de su colección, por 42 euros. Un top sin tirantes de pana por 18 euros. Y un abrigo largo con cinturón en color marrón por 42.