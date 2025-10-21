La nueva colección para el hogar de Lidl conquista a los más jóvenes porque es "fantasía pura"
"Alerta chollazo" advierte una joven
"Alerta chollazo la nueva colección de Lidl para el hogar". Los pequeños electrodomésticos son de los artículos más demandados de la cadena alemana porque apuestan por una buena relación calidad-precio.
En el nuevo catálogo de Lidl han incluído una selección de electrodomésticos de cocina en tonos pastel que está conquistando a los más jóvenes, que no dudan en compartir en sus redes sociales sus adquisiciones de esta línea. Incluye batidora de mano, molinillo de café eléctrico, freidora de aire o un procesador de alimentos. Todo en tonos rosa o verde pastel.
"Fantasía pura", sostienen las fans de esta colección que ya han convertido en viral con sus vídeos en Instagram y Tiktok.
Precios bajos
Otro de los puntos fuertes de esta colección en tonos pastel es su precio. Ha conquistado a un público estudiante y más joven (con menor poder adquisitivo) porque los precios no pasan de los 30 euros. La freidora de aire, por ejemplo, cuesta 29.99 euros; la batidora y el molinillo de café están a 9,99 euros. El molinillo de café es uno de esos artilugios que se han popularizado debido a la gran cantidad de influencers que lo utilizan para triturar su café en grano cada mañana.
También hay ollas y sartenes en esta misma línea y en los mismos tonos.
Lidl es una cadena de supermercados alemana de descuento que opera en España desde 1994. Su modelo de negocio se basa en ofrecer productos de calidad a precios competitivos, destacando por su fuerte apuesta por los productos españoles, la sostenibilidad y la creación de empleo.
