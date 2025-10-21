Así es la nueva tienda de decoración, de estilo mediterráneo, que ya le está haciendo sombra a Zara Home: tiene de todo para el hogar, sección infantil y vende hasta fragancias

Zara Home ya no está sola en el mundo de la decoración. En un momento en el que las marcas de hogar con diseños elegantes crecen como setas (Lefties, H&M...), a la tienda de Amancio Ortega le ha salido un duro rival: Mango Home. La empresa española fundada por Isak Andic, que es competidor directo de Zara en el sector textil, ha irrumpido con fuerza desde su lanzamiento en 2021. Hoy vende de todo para la casa, tiene sección específica para bebés y niños, y ofrece hasta fragancias.

Primeras tiendas físicas

Desde su nacimiento, Mango Home ha conseguido duplicar su tamaño, llegando a operar en 34 mercados online, principalmente de Europa y Estados Unidos. Pero el gran salto de la firma lo ha dado este año con la apertura de sus dos primeras tiendas físicas. Una en Barcelona y otra en Zaragoza. Sus planes, no obstante, van mucho más allá dado su éxito: abrir otras dos tiendas antes de que acabe el año y llegar a un total de 500 a finales de 2026.

Planes de expansión

Entre los planes más inmediatos de la línea de hogar de Mango están abrir una segunda tienda en Barcelona y otra en Alcobendas, en Madrid. La primera de todas ellas está en la Avenida Diagonal de Barcelona. Se trata de un espacio de más de 400 metros cuadrados en la que la marca ha desplegado su estilo mediterráneo, con colaboraciones con artesanos y productores locales.

Tras la de Barcelona, llegó la de Zaragoza, ubicada en la calle San Miguel. Con 280 metros cuadrados de superficie, la tienda recrea las diferentes estancias de una casa, en la que los clientes pueden ver todas las propuestas de Mango para vestir salones, habitaciones, cocinas y baños. Además de las mencionadas, Bilbao suena como una de las próximas ciudades en las que desembarcará Mango Home.

Colección de Navidad

En esta marca de hogar puedes encontrar artículos para el dormitorio, el comedor, la cocina y el baño. También tiene sección específica de bebé y niños, y vende fragancias para la casa y ropa (pijamas, camisones, zapatillas, calcetines...). Por las fechas que son, Mango Home ha lanzado una línea de Navidad, con manteles, platos, velas, mantas, fundas de cojín... También tiene algún objeto de decoración para el árbol, aunque son pocos. Su colección se centra más en las mesas.

Los precios

Los precios de Mango Home son similares a los de su competidor, Zara Home. Hay productos más baratos y otros más caros. Por ejemplo, toallas de baño hay desde 7,99, mantas desde 19,99, manteles desde 29,99, fundas nórdicas desde 49,99... Aunque es más caro que Ikea, todos los artículos parecen sacados de una revista y bien podrían estar en casa de Tamara Falcó.