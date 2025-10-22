Adiós a los cables, Lidl te ofrece la solución definitiva a la falta de enchufes

La tecnología ha entrado de lleno en nuestras vidas y con ella, los cables por la casa. Pero en Lidl quieren que digamos adiós a los cables ofreciendo una solución definitiva a la falta de enchufes. Con uno solo basta.

Y es que en Lidl puedes adquirir un cubo de enchufes que, además viene con conexión USB C de carga últrarrápida. Así, en un espacio muy reducido tienes tres enchufes y dos puertos USB C, estos últimos de carga ultrarrápida. De este modo, podrás cargar portátiles, teléfonos móviles o tablets de manera muy sencilla.

Cubo de enchufes. / Lidl

Casa pequeña

Esta solución de enchufe es una muy buena elección, sobre todo cuando tenemos una casa pequeña y con muy pocos enchufes. Además, con un precio perfecto, ya que te puedes hacer con este cubo de enchufes por solo 14,99 euros en Lidl, todo un chollo.