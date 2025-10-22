Adiós a los cables, Lidl te ofrece la solución definitiva a la falta de enchufes
Una buena elección, sobre todo en las casas más pequeñas
La tecnología ha entrado de lleno en nuestras vidas y con ella, los cables por la casa. Pero en Lidl quieren que digamos adiós a los cables ofreciendo una solución definitiva a la falta de enchufes. Con uno solo basta.
Y es que en Lidl puedes adquirir un cubo de enchufes que, además viene con conexión USB C de carga últrarrápida. Así, en un espacio muy reducido tienes tres enchufes y dos puertos USB C, estos últimos de carga ultrarrápida. De este modo, podrás cargar portátiles, teléfonos móviles o tablets de manera muy sencilla.
Casa pequeña
Esta solución de enchufe es una muy buena elección, sobre todo cuando tenemos una casa pequeña y con muy pocos enchufes. Además, con un precio perfecto, ya que te puedes hacer con este cubo de enchufes por solo 14,99 euros en Lidl, todo un chollo.
- Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
- Fallece un trabajador en una ganadería gozoniega tras caer de una altura de cinco metros
- Las personas que vivan con personas mayores de 65 años se beneficiarán con un pago de Hacienda de 1.150 euros
- El mapa de la riqueza en los hogares de Asturias: así son las zonas con mayor y menor renta de la región... ¿cómo es la tuya?
- Las claves de la ampliación del peaje del Huerna (por más de 1.500 millones de euros): Bruselas pone el foco en un asesor contratado por el Gobierno de Aznar
- Llevaban cien kilos de hachís en la autopista con destino a Oviedo: detenidas 31 personas en la 'operación Vildas' contra el tráfico de drogas
- La escritora estadounidense que encontró en Oviedo su “lugar en el mundo”: “Es una ciudad muy acogedora y tranquila”
- Fallece Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo, gran aficionada a los toros y muy vinculada a Gijón y Grado