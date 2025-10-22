Adiós al invierno, Action tiene la solución definitiva por menos de 3 euros
Hay que prepararse para el frío
Llega el invierno y con él, el frío. Afortunadamente en Action tienen la solución definitiva para prepararse contra el frío por menos de 3 euros.
Y es que, sobre todo en las tardes de invierno, ¿a quién no le gusta sentarse en el sofá para ver una película y abrigarse con una calentita manta? Pues en Action venden una manta polar que es perfecta para eso, de 130 por 160 centímetros y hecha con poliéster suave, muy cálida y, sobre todo, poco pesada.
Lo mejor de todo es que tienes un montón de colores para elegir, como el azul, amarillo, verde, púrpura, rosa, beige, marrón y cobre. Por solo 2,89 euros cada miembro de la casa puede tener su propia manta polar para ver una película en el salón sin pasar frío.
Mantenimiento
Además, su mantenimiento es supersencillo, se puede lavar a máquina hasta 30 grados de temperatura y no es necesario plancharla. Así que ya no tienes excusa, corre a tu Action más cercano no vaya a ser que desaparezca de los estantes.
