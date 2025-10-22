Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una oferta que volará de los estantes

Aterriza en Action la solución definitiva para guardar tus zapatos y que pasará desapercibido en tu casa / Action

Benito Domínguez

Los supermercados Action han llegado a España para quedarse, sobre todo por su impresionante colección de artículos de bazar a precios sin competencia. Y entre todo lo que venden, algo que volará de los estantes, la solución definitiva para guardar tus zapatos y que pasará desapercibido en tu casa.

Se trata de un zapatero vertical de tan solo 15 centímetros de fondo y con dos estantes donde podrás colocar un montón de zapatos. Pero es que, debido a su fondo tan estrecho, pasará desapercibido en tu hogar. ¿Y por qué? Porque puedes colocarlo detrás de la puerta sin ningún problema con lo que no lo verás cuando tengas la puerta de la habitación abierta. Además, como también es un mueble, podrás utilizar la balda de arriba para colocar otros objetos de decoración o para tus enseres más personales.

@conalmaycalma Zapatero de 15cm de fondo en @Actionespana ! Y lo mejor por menos de 27€! Yo lo compré hoy (20 de octubre) pero ya quedaban pocos! Es ideal para espacios complicados, como este, detrás de una puerta. #actionfinds #action #ideasdecoracion #ideasdeco ♬ sonido original - Laura

¿Y cuánto pagarías por esta maravilla? Pues no llega a los 27 euros, pero si eres cliente de Action, sabrás que las cosas que merecen la pena no duran nada en los estantes, así que corre hasta tu Action más cercano para hacerte con uno de estos zapateros.

Colección

Además, en las tiendas Action encontrarás una gran colección de artículos de bazar de todo tipo, decoración, pequeños muebles, iluminación y pequeños electrodomésticos, entre otras secciones, como droguería y alimentación. Eso sí con unos precios superajustados.

