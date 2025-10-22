Aterriza en Aldi la escoba de mano que deja las persianas exteriores y las ventanas como recién instaladas (y a precio reducido)

La cadena Aldi no deja de sorprendernos este año. De hecho, la tienda de descuento sigue ofreciendo increíbles ofertas semana tras semana. Y lo menos que se puede decir es que no deja nada al azar para ayudarnos a ahorrar.

El supermecado cuenta con diferentes ofertas y ahora, pone el foco en la limpieza para aquellos que desean limpiar a fondo su casa antes del otoño. Entre sus novedades, la tienda ofrece un estupendo accesorio para limpiar las ventanas sin esfuerzo. La limpieza de ventanas es una tarea que la mayoría de nosotros detesta. De hecho, no siempre es fácil limpiar una ventana sin dejar marcas.

Afortunadamente, Aldi ofrece una solución formidable para eliminar la suciedad de sus ventanas. La tienda ha diseñado un limpiador ergonómico muy fácil de usar.

Este accesorio funciona gracias a un sistema revolucionario. Permite rociar agua sobre la ventana y limpiarla con una escobilla. También cuenta con un sistema de aspiración que absorbe el agua y toda la suciedad. Esta novedad de Aldi es ideal para evitar pasar horas fregando las ventanas. Este accesorio también permite obtener un resultado perfecto, sin dejar marcas.

El limpiacristales de Aldi tiene una batería muy resistente que puede durar hasta 45 minutos, suficiente para limpiar todas las ventanas y espejos de la casa sin preocupaciones.

Este imprescindible también tiene un diseño ergonómico muy cómodo de llevar. Es muy ligero, perfecto para largas sesiones de limpieza. Su formato mini también se adapta a todas las superficies. Siempre obtendrá un resultado ultrapreciso.

A la hora de limpiar los cristales, el agua que se recomienda utilizar para limpiar este tipo de superficies es agua con un poco de alcohol etílico y jabón. Se trata de una mezcla que no raya las ventanas. Pero eso no es todo.

La limpieza de los cristales de su casa debe realizarse paso a paso. Para ello, es necesario preparar una solución que le permita limpiar esta superficie de la mejor manera posible. Lo ideal es hacerlo con agua tibia, añadiendo solo un poco de jabón y una cierta cantidad de alcohol etílico. Todo ello contribuirá a darle brillo.

El primer paso consiste en limpiar las ventanas con un paño. De este modo, se eliminará la primera capa de suciedad. Una vez realizado el primer paso, es importante coger unas hojas de papel de periódico.

Hay que humedecerlas ligeramente. A continuación, debe limpiar la ventana con movimientos circulares aplicando una ligera presión. Se trata de un gesto muy sencillo de realizar en cada limpieza.