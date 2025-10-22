El cajón para nevera de Ikea que ya está entre lo más vendido por su utilidad: cuesta menos de 3 euros

Ikea sigue demostrando que una buena idea puede cambiar el día a día. En esta ocasión, la marca sueca da que hablar con una innovación sencilla, práctica e ingeniosa. Se trata de la caja de almacenamiento KLIPPKAKTUS. Es un accesorio inteligente que transforma literalmente la organización del frigorífico.

En solo unas semanas, esta idea de almacenamiento de Ikea se ha vuelto viral. Atrae a quienes buscan ganar espacio y mantener su frigorífico perfectamente ordenado.

La popularidad de esta novedad de Ikea se explica fácilmente. Todos los hogares tienen el mismo problema: el desorden en la nevera. Los productos pequeños se acumulan, los alimentos se pierden en el fondo y siempre parece que falta espacio.

Con la caja de almacenamiento KLIPPKAKTUS, estos inconvenientes son cosa del pasado. Diseñada para colocarse debajo de una rejilla de cristal, esta caja aprovecha un espacio que a menudo queda sin utilizar. Gracias a un sistema de rieles deslizantes, se puede sacar con un simple movimiento.

Esto permite acceder fácilmente a su contenido. La inteligencia del diseño reside en su simplicidad. La caja es compatible con la mayoría de los frigoríficos y no requiere ninguna instalación complicada. Unas potentes ventosas mantienen la estructura en su sitio, mientras que los rieles se ajustan al grosor del cristal, hasta 12 mm. Ikea ha pensado en todo, incluso en la seguridad alimentaria. De hecho, la caja está homologada para el contacto directo con alimentos.

El material transparente, característico del diseño de la enseña, aporta una verdadera ventaja en el día a día. Esta transparencia permite ver de un vistazo el contenido de cada caja y evitar el desperdicio de alimentos.

Se acabaron las frutas olvidadas en el fondo de la nevera o los restos de queso perdidos en un rincón. Gracias a esta idea de almacenamiento, cada producto encuentra su lugar, visible y accesible. La otra ventaja de la caja es su versatilidad. De hecho, se adapta tanto a frutas y verduras como a productos envasados o restos de comidas anteriores. Algunos clientes incluso lo utilizan para guardar potitos infantiles o salsas.

Ikea demuestra una vez más que la organización pasa por soluciones flexibles e ingeniosas, capaces de adaptarse a todas las necesidades. La versión apilable de la caja Ikea añade una dimensión aún más práctica.

A la venta por solo 2,99 euros, esta versión cuenta con una tapa que protege los alimentos de los olores y el polvo. Estas cajas se pueden apilar, lo que permite aprovechar toda la altura del frigorífico sin perder estabilidad.

Con una capacidad de 1,6 litros, son perfectas para los pequeños productos de uso diario. A partir de 4,99 euros, la caja con rejilla también permite optimizar el frigorífico sin gastar una fortuna.

Cada vez más personas buscan simplificar su vida cotidiana, gestionar mejor su espacio y limitar el desperdicio. Ikea responde perfectamente a esta expectativa con productos diseñados para facilitar la vida sin sacrificar el estilo. La caja KLIPPKAKTUS demuestra que se puede disponer de un objeto discreto, pero tremendamente eficaz, que lo cambia todo en la cocina. El mantenimiento de la caja es tan sencillo como su uso. Basta con limpiarla rápidamente con agua tibia y un paño suave para mantenerla impecable.

La marca recomienda limpiar bien la rejilla antes de instalarla para que las ventosas se adhieran perfectamente. Al transformar un espacio del frigorífico que a menudo se descuida, esta caja libera espacio. De este modo, mejora la visibilidad y reduce el desorden.