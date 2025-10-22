Déjate de freidora de aire, con esta alternativa de Lidl tus platos saldrán mucho más sabrosos (y tiene un descuento de casi la mitad)
Solo disponible por tiempo limitado
La freidora de aire se ha convertido en el pequeño electrodoméstico de moda. Todo el mundo quiere tener una en su cocina, pero la verdad es que, muchas personas dejan de encontrarle utilidad con el paso del tiempo y al final acaban convirtiéndose en un cacharro más de la cocina. Pues los supermercados Lidl te ofrecen una alternativa con la que tus platos saldrán mucho más sabrosos (y tiene un descuento de casi la mitad).
Se trata de una olla de hierro fundido de la firma Masterpro de gran capacidad, 4,15 litos y un diámetro de 26 centímetros. Pero la cosa no se queda únicamente ahí, proque esta olla, que está disponible en dos elegantes colores, tiene el interior esmaltado brillante y el exterior esmaltado mate.
Esta olla de alta calidad está hecha de hierro fundido robusto con tapa a juego. Además, es perfecta para todos aquellos que valoran la durabilidad y los excelentes resultados de cocción. Y es que vale para guisar, asar e, incluso hornear, asegurando una distribución uniforme del calor y manteniendo los alimentos calientes durante mucho tiempo.
Pero es que, además, tiene un elegante diseño que hará que tu cocina gane en elegancia.
¿Y su precio? Pues esta olla de hierro fundido tiene un precio de venta recomendado de 54,99 euros, pero en Lidl te la ofrecen con un descuento del 45 por ciento, con lo que se queda en 29,99 euros, mucho menos de lo que pagarías por una freidora de aire.
