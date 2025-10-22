El desconocido permiso que pueden disfrutar (y no piden) los padres españoles: trabajar media hora menos con compensación económica de la Seguridad Social

Ni es el permiso de maternidad (o paternidad) ni el de lactancia. Tampoco es el permiso por nacimiento y cuidado del menor que aprobó recientemente el Gobierno de España, y que supone pasar de las 16 a las 19 semanas más otras dos retribuidas a disfrutar cuando se quiera, hasta que el hijo cumpla 8 años. No se trata de un permiso nuevo, por tanto, pero sí desconocido y que los padres españoles no solicitan.

Es la prestación por ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, regulada en el artículo 183 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, según explica el abogado laboralista Juanma Lorente a través de un vídeo en sus redes sociales. "Es un permiso retribuido en tu trabajo que nadie te ha contado. No entiendo por qué la gente no sabe de este permiso", dice el experto para entrar a desgranarlo.

Sin perder dinero

Consiste en reducir la jornada laboral media hora todos los días sin perder dinero. Para solicitarlo, explica Juanma Lorente, "tienes que haber disfrutado ya de la maternidad y de lactancia" y tu hijo debe tener como mínimo 9 meses. De hecho, este permiso es por tiempo limitado: va desde los 9 a los 12 meses.

Preguntas clave

¿Quién puede solicitarla? Aquí viene el "pero". "Ambos progenitores, adoptantes o acogedores, si reducen su jornada un octavo y la mitad para el cuidado del lactante. Es necesario que ambos trabajen y ejerzan el derecho de forma simultánea", explica. "Importante: si solo uno de los progenitores reduce la jornada, no hay derecho a la prestación. Debe ejercerse de forma corresponsable", deja claro.

¿Cuánto se cobra? "Una prestación equivalente al 100% de la base reguladora correspondiente a la parte de jornada reducida. Es decir, no pierdes todo ese salario: la Seguridad Social te cubre esa reducción".