Ikea aparca los muebles y arrasa con su venta de casas: así es vivir en el interior de un contenedor de 25 metros cuadrados y su precio

Ikea siempre ha sabido reinventarse a lo largo de las décadas. El gigante del mueble en kit ha construido su imperio sobre conceptos audaces. Ha transformado nuestros interiores con soluciones inteligentes. Cada año, la marca sorprende con nuevas ideas.

Va más allá del simple mobiliario. En la actualidad, se enfrenta a un reto mucho más ambicioso. Replantea el hogar en su conjunto. Por lo tanto, lo que propone es una auténtica filosofía de vida. Una visión global que seduce a millones de personas. La trayectoria de Ikea está marcada por estos golpes de genio. Desde muebles modulares hasta cocinas optimizadas, todo está pensado. La marca se anticipa a las necesidades y los estilos de vida. Se adapta bien a las nuevas realidades.

Su enfoque es muy sencillo. Democratiza el diseño y lo hace accesible. Su capacidad de innovación parece infinita. Se inspira en todo el mundo. Observa, analiza y luego propone. "Probablemente no era tu primera opción, pero vivir en un contenedor de transporte es mucho más atractivo de lo que suena. Son muchos los motivos que nos han llevado a vivir en espacios cada vez más pequeños. La situación socioeconómica, la preferencia de no compartir piso o la alta concentración de personas en las ciudades más grandes de nuestro país. Muchas viviendas se construyen directamente pensando en estas necesidades y muchas otras han tenido que adaptar su distribución para que una vida entera quepa en pocos metros cuadrados. Los contenedores de transporte cubren todas estas necesidades: son sostenibles, económicos, apilables y por supuesto, fáciles de transportar. ¡Imagina las ventajas de hacer una mudanza con tu casa al completo!", cuentan desde la multinacional sueca.

Y, ¿cómo es por dentro este tipo e casa? "Vamos a hacer un recorrido por el interior de un contenedor de 25 m² donde podrás almacenar todo lo que tienes y a la vez disfrutar de tu tiempo libre o hobbies favoritos. Los diseños de Ikea están pensados para hacerte la vida más fácil, funcional y bonita, con eso en mente nos hemos puesto el reto de decorar un contenedor de transportes de 25 m² totalmente equipado, para demostrar que no tienes que renunciar a nada de lo que harías en una casa mucho más grande. Bueno, tal vez a una piscina, pero eso lo dejamos para otro post. Una de las ventajas más reseñables de vivir en un contenedor de transportes es precisamente la posibilidad de colocarlo en un entorno natural que te guste. Las calles o los barrios ya no forman parte de esa decisión, si prefieres vivir en la naturaleza, ¡puedes hacerlo! Si equipas tu nueva zona exterior con el mobiliario apropiado, te permitirá degustar los desayunos más sabrosos con el sol en la cara. El conjunto de mesa y sillas TÄRNÖ, está pensado para adaptarse a los exteriores más ajustados y poder seguir disfrutando de tu trocito de exterior, además es fácilmente transportable, se recoge con mucha facilidad y ocupa muy poco espacio. Puedes agregarle unos cojines para hacer las sillas más cómodas y cálidas y cambiarlos según la época del año. Añade unas mantas para el invierno y alguna planta o farolillo para decorar y dar el toque acogedor.

La distribución del almacenaje es clave para mantener el orden y la armonía. Utiliza estanterías, cajoneras con ruedas para moverlas donde necesites, banquitos y sillas apilables que puedas guardar y sacar con facilidad, y por supuesto estanterías, tableros y muebles que te permitan aprovechar el hueco de las paredes para sacar el máximo partido al espacio. En las imágenes puedes ver cómo hemos distribuido diferentes soluciones de almacenaje vertical, de forma que todas tus cosas tienen cabida, ¡incluso si lo tuyo es el deporte!

Si quieres que un espacio reducido sea a la vez diáfano, es clave la forma en que delimites las zonas. Si aprovechas para hacerlo mediante estanterías hasta el techo, dispondrás de almacenaje y de una separación que hará que la casa parezca más amplia. Para aquellas zonas que no quieras tener continuamente a la vista, puedes utilizar una cortina en tonos claros. Esto aportará calma reduciendo el ruido visual y al mismo tiempo tener a mano todo lo que necesitas con el simple gesto de descorrer una cortina".

Pero, ¿cuál es el precio de esta casa? Según la página especializada ElMueble, "47.550 dólares (unos 40.300 euros) sin muebles. Si quieres la versión con el mobiliario de Ikea la puedes conseguir por 63.350 dólares (unos 54.000 euros).